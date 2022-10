Steam: l'interfaccia di Steam Deck arriva nella modalità Big Picture

Valve ha avviato i test pubblici dell'uso dell'interfaccia di Steam Deck nella modalità Big Picture di Steam. Da oggi, quindi, chi vuole può visualizzare Steam allo stesso modo di come viene visualizzato sulla console portatile.

L'interfaccia utente di Steam Deck in Big Picture

"Questo aggiornamento ha impiegato molto tempo ad arrivare e non vediamo l'ora di raccogliere le opinioni della Comunità." Ha scritto Valve nel post di annuncio ufficiale, per poi spiegare: "Questa interfaccia, che vede il controller come elemento principale, è stata realizzata per Steam Deck in modalità con e senza dock. Perfetta per tutti i casi che al momento sono gestiti in modalità Big Picture."

Elencate anche le caratteristiche della modalità Big Picture aggiornata:

Nuova schermata iniziale, da cui puoi continuare a giocare ai titoli recenti e scoprire le novità relative ai giochi presenti nella tua Libreria.

Nuova ricerca universale, grazie alla quale puoi effettuare ricerche nella Libreria, nel Negozio e tra i tuoi amici.

Nuovo configuratore del controller, realizzato per semplicità d'uso nella scelta, regolazione e creazione d'impostazioni personalizzate del controller.

Negozio di Steam ottimizzato per la navigazione con il controller.

Overlay in gioco aggiornato, con accesso agli achievement e alle guide.

Possibilità di premere Steam - Guida - pulsante PS mentre sei in gioco.

Nuovo menu di sistema, per una rapida navigazione verso parti diverse dell'interfaccia.

Accesso tramite Steam - Guida - pulsante PS.

Nuovo menu di accesso rapido, per accedere alle notifiche, alle liste degli amici, alle impostazioni rapide e a molto altro.

Accesso con Steam + A.

Valve ha infine specificato che il team di sviluppo sta ancora rifinendo l'interfaccia, che è comunque utilizzabile senza rischi. In questo modo vuole ottenere quanti più feedback possibili dalla comunità, per migliorarla ancora.

Per partecipare al test, bisogna attivare l'accesso alle versioni beta del client di Steam e modificare la scorciatoia per l'avvio di Steam aggiungendo il seguente parametro: -gamepadui.