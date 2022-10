Saturnalia: i voti della critica internazionale sono ottimi

Il survival horror Saturnalia, l'ultima fatica dello studio di sviluppo italiano Santa Ragione, sta ricevendo ottimi voti dalla critica internazionale, segno che si tratta di un'opera di qualità. Pare che l'ambientazione sarda sia piaciuta praticamente a tutti, come potete verificare leggendo l'elenco dei primi giudizi che si trovano cercando in rete:

Multiplayer.it - 8.5

Finger Guns - 100

Screen Rant - 80

God is a Geek - 80

PlayStation Universe - 80

Dexerto - 70

Eurogamer.net - Raccomandato

Da segnalare anche il giudizio entusiasta di Rock Paper Shotgun, che parla di un gioco horror unico e bellissimo, tanto da considerarlo uno dei giochi dell'anno. In generale, comunque, tutte le testate concordano nel dire che si tratta di un titolo riuscito, con una storia ben scritta e uno stile visivo superbo. Particolarmente apprezzata la capacità dimostrata da Santa Ragione di inserire meccaniche Roguelike in un horror, impresa non facile data la distanza tra i generi..

Molto apprezzata anche l'atmosfera generale e la location in cui si svolge il gioco, il paese immaginario di Gravoi, che crediamo sia risultato particolarmente esotico a chi non conosce le architetture e i paesaggi italiani.

Da segnalare, a corollario del tutto, che attualmente Saturnalia è riscattabile gratuitamente dall'Epic Games Store. Insomma, non avete proprio scuse per non giocarci, visto che non dovete nemmeno pagare per farlo.