Epic Games Store: giochi gratis del 27 ottobre 2022 disponibili, link al download

Sono ora disponibili i giochi gratis riservati agli utenti dell'Epic Games Store per la giornata di oggi, 27 ottobre 2022. I titolo sono stati già annunciati la settimana scorsa e si tratta di Saturnalia e Warhammer 40,000: Mechanicus.

Effettuare il download, come sempre, è molto semplice: basta infatti visitare questa pagina, effettuare l'accesso con le proprie credenziali e cliccare sul link dei giochi gratis, seguendo poi le istruzioni per riscattarli e inserirli nella propria libreria per sempre, scegliendo liberamente quando scaricarli e installarli.

Saturnalia è un'interessante avventura survival horror caratterizzata da una particolare ambientazione, essendo ispirata alla Sardegna.

Nel gioco ci troviamo ad interpretare un gruppo di personaggi ed esplorare un villaggio isolato dove si tiene un antico e inquietante rituale.

Ispirato al folclore della Sardegna, il gioco ci pone all'interno di percorsi labirintici, poiché le viuzze del paese cambiano in un continuo dedalo contorto, tutto da esplorare per scoprire i segreti che caratterizzano il villaggio e i collegamenti che legano i personaggi a questo. Potete conoscere meglio questo interessante titolo leggendo la recensione di Saturnalia.

Warhammer 40,000: Mechanicus è invece uno stategico a turni basato sulla celebre serie fantasy-fantascientifica di Games Workshop, in cui assumeremo il comando dell'esercito più tecnologicamente avanzato dell'Imperium: l'Adeputs Mechanicus.

Warhammer 40.000: Mechanicus, uno screenshot su un combattimento

Per saperne di più sul gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione di Warhammer 40.000 Mechanicus.

"Assumi il controllo dell'esercito più tecnologicamente avanzato dell'Imperium, l'Adeptus Mechanicus. Come Magos Dominus Faustinius, guiderai la spedizione sul recentemente riscoperto pianeta dei Necrons della Silva Tenebris. Personalizza la tua squadra, gestisci le risorse, scopri tecnologie da lungo tempo dimenticate e controlla ogni azione dei tuoi Tecnopreti."