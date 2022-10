Apex Legends - Eclissi: com'è nata Catalyst?

Con la nuova stagione di Apex Legends, Eclissi, un nuovo personaggio si aggiunge al roster. Catalyst è il ventitreesimo eroe del Battle Royale di Respawn Entertainment. Come per ogni nuova Leggenda, il lavoro fatto sulla caratterizzazione di Catalyst è stato davvero minuzioso e forse un po' diverso dal solito, perfettamente incastrato in un segmento narrativo molto affascinante della storia dei giochi Apex. Ma com'è nata questa Leggenda e qual è stato il suo processo di creazione? Ve lo raccontiamo in questo speciale, dedicato alla caratterizzazione di Catalyst .

La storia finora

Catalyst ha un forte legame con Cleo

Come ogni stagione, anche Eclissi aggiunge un consistente pezzo di storia alla lore dell'universo narrativo condiviso tra Titanfall e Apex Legends. La nuova mappa Luna Distrutta è ubicata su Cleo, la luna morente di Boreas, parzialmente distrutta dallo scontro con un meteorite. Il momento dell'impatto è stato il culmine di una profezia: il giorno in cui Cleo venne colpita, nell'anno 2708, nacque un bambino, marchiato per il resto della vita dalla sciagura e trattato come reietto. Quel bambino, per chi non l'avesse capito, è Seer, mentre Cleo è la casa di Catalyst.

Nel trailer di presentazione della stagione, le storie di queste due leggende si intrecciano in un modo assai spiacevole. Assistiamo infatti a diversi flashback del passato di Catalyst, tra cui un momento molto preciso in cui il nuovo personaggio vede Seer parlare con Duardo Silva, il padre di Octane. Cleo diventa abitabile grazie agli sforzi di terraformazione del Dipartimento scientifico di Boreas (circa 6 anni dopo dal disastro con la meteora) e per continuare a finanziare la ricerca, la Commissione costruisce lì un'arena dei Giochi Apex. Tutto questo a Catalyst non sta bene, e la vediamo accanirsi tenacemente contro Seer. "Abbiamo speso anni per costruire questo, e tu hai rovinato tutto" lo incalza Catalyst, non intenzionata a sentire le ragioni del suo nemico.

Il dualismo tra queste due leggende infiammerà i giochi Apex, molto più di quanto successo in precedenza. Se quella di Loba contro Revenant è una vendetta privata, e quella tra Fuze e Maggie è un dissapore tra amici di vecchia data, quella di Catalyst è una rabbia che nelle vicende di Apex Legends non avevamo ancora visto, un sentimento che ha radici molto profonde nel personaggio.

A Ashley Reed, Lead Narrative di Eclissi, abbiamo chiesto come questo conflitto è nato: è qualcosa che Respawn aveva già concepito ai tempi di Seer? E Catalyst nei piani dello sviluppatore era già presente? Una situazione in cui ci siamo chiesti chi sia nato prima, se l'uovo o la gallina, ma la Reed afferma che la risposta non sta in nessuna delle due Leggende. "In realtà questa storia nasce dalla mappa. Abbiamo osservato la linea narrativa e ci siamo chiesti cosa poteva emergere organicamente, perché il nostro obiettivo è lavorare sempre su linee narrative che sembrino naturali e ben integrate". Un'impresa non facile visto che Respawn costruisce la storia di Apex una stagione alla volta, eppure tutti gli elementi erano lì a portata di mano. "Stavamo lavorando alla mappa di Luna Distrutta e avevamo tra le mani questo personaggio particolarmente misterioso e legato alla stregoneria... e qual è il simbolo più riconoscibile per una strega se non la luna? Ovviamente di mezzo c'è anche Seer, e così tutte queste idee sono culminate nella contrapposizione tra questi due personaggi."