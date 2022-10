Scorn: patch 1.1.8.0 disponibile, migliora la gestione dei checkpoint

Scorn si è aggiornato su PC con la patch 1.1.8.0, presto disponibile anche su Xbox, che apporta delle novità importanti, soprattutto per quanto riguarda un aspetto molto criticato del gioco come la gestione dei checkpoint.

Ebb Software ha rilasciato l'update al momento solo su PC, per quanto riguarda le versioni Steam ed Epic Games Store, ma arriverà a breve anche su Xbox Series X|S e su GOG, con un update che dovrebbe sostanzialmente corrispondere in tutto e per tutto.

Nelle note della patch 1.1.8.0 si parla di diverse variazioni e correzioni, in attesa di vedere più precisamente come queste si riflettono nel funzionamento del gioco.

In particolare, tra le novità si segnala la rimozione delle opzioni "carica" e "quit" nella schermata di morte del personaggio, l'aggiunta di un controllo di sicurezza sugli slot di salvataggio per eventuale corruzione del file e, in particolare, l'aggiunta dell'opzione "carica ultimo checkpoint", che può consentire di evitare di incastrarsi in punti particolarmente complessi, ma non solo.

La patch menziona anche un "aggiornamento alle posizioni dei checkpoint", che verosimilmente dovrebbero migliorare la disposizione di questi, elemento piuttosto criticato per alcuni momenti tendenti a diventare frustranti, inoltre sono stati aggiunti ulteriori salvataggi in alcuni atti. Oltre a questi elementi, sono stati aggiustati anche altri aspetti come la "posizione di alcuni asset".

Varie correzioni riguardano anche problemi di localizzazione, problemi di FOV su schermi ultrawide, posizione di munizioni e cure e vari bug rilevati. Per il resto, vi rimandiamo alla nostra recensione di Scorn per conoscere meglio il gioco in questione, ricordando peraltro che ha raccolto voti molto polarizzati, a dimostrazione di come si tratti di un gioco decisamente controverso.