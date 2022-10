Arkanoid: Eternal Battle disponibile, con periodo di prova gratuito su Steam

L'editore francese Microids ha annunciato la disponibilità di Arkanoid: Eternal Battle, nuovo capitolo della celebre saga nata negli anni '80, ispirata al classico Breakout. Inoltre il gioco sarà provabile gratuitamente su Steam fino al 29 ottobre 2022, per la gioia di quelli che non amano fare acquisti a scatola chiusa.

Arkanoid: Eternal Battle è stato sviluppato su licenza ufficiale di Taito, il produttore giapponese che possiede il marchio. Il gioco è stato lanciato su PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X|S, come ci ricorda il trailer di lancio, che potete vedere qui di seguito:

"Sviluppato dallo studio Pastagames per Microids, Arkanoid Eternal Battle è l'occasione per tutti i giocatori per scoprire o riscoprire l'iconico rompi blocchi in una versione completamente modernizzata e rinnovata, con anche la possibilità di competere online con un massimo di altri 24 contendenti nella modalità Eternal Battle."

Il periodo di prova gratuita su Steam è partito oggi alle ore 18:00 e proseguirà per 48 ore, fino alle ore 18:00 di sabato 29 ottobre. I giocatori potranno testare l'intero gioco, completo di tutte le sue modalità, compresa quella Eternal Battle, di cui abbiamo ampiamente parlato in un recente provato. Per l'occasione, il gioco sarà scontato del 10% su Steam, GOG e il Microsoft Store.

Disponibile anche la Limited Edition del gioco, che include:

- Il gioco complete per PS5, PS4 o Nintendo Switch

- Una stampa lenticolare 3D

- Un libretto di istruzioni speciale di 16pagine

- La colonna sonora originale (in formato digitale)

- Tanti adesivi

- Esclusivi bonus per il gioco

Leggiamo anche la descrizione delle quattro modalità di gioco incluse:

Retro: un vero e proprio viaggio nel tempo per teletrasportare i giocatori in una sala giochi della vecchia scuola, nel 1986, per godersi il gioco originale!

Neo: questa modalità in solitaria amplia il gameplay classico con livelli nuovi di zecca, una direzione artistica e suoni moderni ed eleganti, nonché nuovi blocchi, bonus ed effetti unici!

Versus: sfida gli amici e gioca in locale da 2 fino a 4 giocatori sullo stesso schermo!

Eternal Battle: per la prima volta, 25 giocatori possono sfidarsi online in un'esclusiva modalità Battle Royale! I potenziamenti aiuteranno a ottenere vantaggi e a raggiungere il massimo punteggio, per essere l'ultimo a rimanere in piedi e vincere la partita.