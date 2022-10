GeForce Game Ready 526.47 disponibili, con ottimizzazioni per Sackboy: Una grande avventura

Il produttore hardware Nvidia ha pubblicato la versione 526.47 dei driver GeForce Game Ready, per le sue GPU, con ottimizzazioni per diversi titoli, tra i quali Sackboy: Una grande avventura, di cui come saprete è in arrivo la versione PC.

"I giocatori che giocano su PC e dotati di una scheda grafica GeForce RTX ottengono un upgrade del DLSS 2 (noto anche come DLSS Super Resolution) fino a 2,5X in 4K a impostazioni massime con riflessi ray-tracing, ombre ray-tracing ed effetti di occlusione ambientale in ray-tracing."

Oltre a ciò, i nuovi driver aggiungono il supporto a DLSS 3 per un nuovo titolo: F1 22. La novità si aggiunge ai "riflessi opachi immersivi in ray-tracing, riflessi trasparenti, occlusione ambientale, ombre", garantiti dalle schede RTX. "Il 31 ottobre sarà possibile giocare a questo videogioco di guida ad alta velocità in 4K a oltre 120 FPS grazie alla potenza delle schede grafiche GeForce RTX Serie 40 e all'aggiunta del driver NVIDIA DLSS 3."

Tra gli altri giochi ottimizzati, spiccano Victoria 3 e WRC Generations - The FIA WRC Official Game. Aggiunte anche le impostazioni ottimali per i seguenti giochi:

Broken Pieces

Construction Simulator

Crossfire HD

Disney Dreamlight Valley

FIFA 23

NBA 2K23

Overwatch 2

Shatterline

Per scaricare i nuovi GeForce Game Ready, non vi resta che andare sul sito ufficiale di Nvidia.