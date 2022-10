Xbox Series X|S sono vendute in perdita di 100 - 200 dollari, dice Phil Spencer

Xbox Series X|S sono tutt'ora vendute in perdita, ovvero i costi di produzione e distribuzione superano i ricavi derivati dalle vendite, con un margine negativo che oscilla tra i 100 e i 200 dollari, stando alle parole di Phil Spencer.

In un'intervista con il Wall Street Journal, Spencer ha parlato delle differenza tra il modello di business del gaming su console e quello su smartphone, nel quale Microsoft vuole entrare e competere con Apple e Google grazie all'acquisizione di Activision Blizzard. Nel farlo, il capo della divisione Xbox ha svelato che le console verdecrociate di attuale generazione sono vendute in perdita, tra i 100 e i 200 dollari.

"Le console si sono evolute in un modello di business molto differente da quello dei telefoni, dove le console vengono vendute in perdita nel mercato", ha detto Spencer. "Quindi quando qualcuno acquista una Xbox presso un rivenditore, noi stiamo sovvenzionando quell'acquisto tra i 100 e i 200 dollari, con l'aspettativa che recupereremo quell'investimento nel tempo tramite la vendita di accessori e giochi".

Xbox Series X e S

Che le console vengano lanciate sul mercato e vendute in perdita per mesi, se non anni, di certo non è una novità, ma raramente si sente parlare di cifre da fonti ufficiali, seppur in questo caso approssimative (supponiamo che l'ammontare delle perdite dipenda dal mercato e, soprattutto, a seconda che si tratti Xbox Series X o S).

Un altro dettaglio interessante che emerge dalle parole di Spencer è che, a differenza di PS5, le console Xbox sono vendute in perdita a quasi due anni dal lancio. Stando ai dati ufficiali condivisi da Sony, PS5 non viene venduta più in perdita dalla prima metà del 2021.

Come spiegato da Spencer, la strategia di Microsoft è quella di equilibrare i bilanci con la vendita di accessori, giochi e servizi. Tuttavia ciò potrebbe non bastare e per questo che Microsoft potrebbe aumentare il prezzo di Xbox Series X|S e del Game Pass in futuro.

"Abbiamo mantenuto stabile il prezzo della nostra console, abbiamo mantenuto il prezzo dei giochi per le nostre piattaforme e del nostro abbonamento. Non credo che saremo in grado di farlo per sempre", ha detto Spencer.