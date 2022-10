Xbox e Activision: le indagini di CMA e FTC sono "giuste e necessarie", dice Phil Spencer

Phil Spencer nella lunga intervista con il Wall Street Journal di questa settimana è tornato a parlare dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, definendo come "giuste e necessarie" le indagini del CMA inglese, la FTC statunitense e tutti gli altri organi di antitrust che hanno preso in esame la manovra, dato il grande impatto che avrà sul mercato videoludico nel caso dovesse andare in porto.

"Potrebbe essere sorprendente per le persone, ma non sono un esperto nelle acquisizioni da 70 miliardi di dollari", ha detto Spencer. "Ma so che siamo molto impegnati nell'ottenere l'approvazione nelle principali giurisdizioni e trascorro molto tempo a Bruxelles, Londra e con la FTC qui negli Stati Uniti".

"Direi che le discussioni sono state molto corrette e oneste. È una grande acquisizione, non ci sono dubbi. Microsoft, nel suo ruolo nel settore tecnologico, è una grande azienda e penso che la discussione su un'acquisizione di queste dimensioni sia necessaria e ho apprezzato il tempo che gli viene dedicato".

Phil Spencer

Come ad agosto, Spencer si ritiene fiducioso sull'esito positivo dell'acquisizione e afferma di essere in stretto contatto con gli organi di antitrust.

"Siamo davvero concentrati sull'approvazione dell'accordo nei mercati, sono fiducioso in questo", ha aggiunto Spencer. "Ero giusto a Londra la settimana scorsa, continuo ad avere discussioni con tutti i comitati di regolamentazione e sono fiducioso che l'accordo verrà approvato."

Nella stessa intervista Spencer ha parlato anche dell'argomento più discusso relativo all'acquisizione, e al centro delle perplessità del CMA inglese e Sony, ovvero la permanenza di Call of Duty sulle piattaforme PlayStation. Al tal proposito, il capo della divisione Xbox ha affermato che l'obiettivo è quello di trattare Call of Duty come Minecraft e portare la serie non solo su PlayStation, ma anche su Nintendo Switch e quante altre più piattaforme possibili.

Spencer ha anche suggerito l'arrivo di un possibile aumento dei prezzi di Xbox Series X|S, giochi e/o l'abbonamento a Xbox Game Pass dopo il periodo natalizio.