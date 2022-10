McDonald's: le carte Pokémon arrivano negli Happy Meal in Italia assieme alle Lotte Express

In attesa di poter giocare a Scarlatto e Violetto, le carte del GCC Pokémon sono tornate negli Happy Meal dei McDonald's, assieme alle Lotte Express e altre sorprese legate ai mostriciattoli di GameFreak. Fino al 24 novembre 2022 sarà possibile collezionare tutte le carte e gadget dell'iniziativa, valida in tutti i negozi della catena in Italia.

All'interno di ogni Happy Meal sarà incluso un portacarte in cartone che include una bustina con quattro carte, di cui una olografica, una moneta, uno spinner e le istruzioni per giocare alle Lotte Express.

Quest'ultima è una modalità di gioco con regole speciali a cui si può partecipare senza utilizzare mazzi elaborati, dato che bastano semplicemente le carte trovate negli Happy Meal. Nelle Lotte Express infatti si utilizzano le caratteristiche dei Pokémon, soprattutto quelle solitamente superficiali, ovvero Punti vita, peso, posizione nel Pokédex, altezza e numero della carta. Le carte dei due sfidanti si affronteranno sulla base della caratteristica indicata facendo girare lo spinner incluso nella confezione. Insomma si tratta di un passatempo molto leggero e semplice, adatto a tutta la famiglia.

In totale ci sono 15 carte da collezionare, tutte provenienti dal set Spada & Scudo - Destino Splendente, di cui sei olografiche e le restanti 9 standard. Di seguito l'elenco completo:

Olografiche

Gossifleur

Growlithe

Pikachu

Rowlet

Smeargle

Victini

Non olografiche

Ledyba

Lapras

Chinchou

Flaffly

Cutiefly

Tynamo

Bewear

Pangoro

Drampa

Che ne pensate, approfitterete dell'offerta per abbuffarvi di Happy Meal? In tal caso vi auguriamo di acchiapparli tutti e buon appetito!