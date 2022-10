Xbox e Activision: competere con Apple e Google su mobile è l'obiettivo principale dell'acquisizione

La motivazione principale di Microsoft dietro l'acquisizione di Activision Blizzard è quella di poter giocare un ruolo da protagonista nel mercato del gaming mobile con Xbox e interrompere così il duopolio rappresentato da Apple e Google, stando alle dichiarazioni di Phil Spencer in un'intervista con il Wall Street Journal.

Il capo della divisione Xbox ha spiegato che vede i prodotti hardware come le console ancora fondamentali per gli obiettivi di Microsoft, ma che l'azienda vuole anche espandersi anche nel mercato mobile. In tal senso l'eventuale ingresso di King (Candy Crush, Farm Heroes, ecc.) e degli studi di Activision Blizzard (Call of Duty Mobile, Warzone Mobile, Hearthstone, ecc.) permetterebbe di perseguire questo obiettivo.

"Questo accordo per noi è davvero incentrato sull'opportunità di avere una maggiore presenza sui dispositivi mobile", ha detto Spencer. "È vero che oggi la più grande piattaforma da gaming del pianeta è uno smartphone, e questo mercato è controllato da due società: Google e Apple".

"Dobbiamo rompere questo duopolio di soli due store disponibili sulle piattaforme più grandi. Dobbiamo trovare un modo per creare più coinvolgimento e monetizzazione sui dispositivi mobile. È fondamentale per il nostro business."

Nella stessa intervista, Spencer ha suggerito l'arrivo di un rincaro per i prezzi di Xbox Series X|S, Game Pass e giochi, svelando inoltre che il Game Pass sta generando profitti e ricavi importanti per la compagnia. Sì è parlato anche della volontà di Microsoft di trattare Call of Duty come Minecraft, portando la serie sia su PS5 che su Switch.