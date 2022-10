Lola Bunny: il cosplay di staryuukiii cita il primo film di Space Jam

Space Jam è stato uno dei film più amati degli anni novanta per tanti motivi, ma soprattutto per la sua capacità di fondere l'animazione con il live action. Ci sono tanti personaggi utilizzati per questa pellicola e uno dei più apprezzati è per certo Lola Bunny. Ora, staryuukiii ci propone proprio il cosplay di Lola Bunny.

Lola Bunny è un'abile giocatrice di basket e un'aggiunta fondamentale per la vittoria dei protagonisti. staryuukiii cita anche una delle battute più famose del film di Lola: "Non chiamarmi mai più bambola". La frase viene detta a Bugs Bunny al loro primo incontro nel film.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Lola Bunny realizzato da staryuukiii? Il personaggio di Space Jam è stato ben realizzato, oppure pensate di aver visto versioni di qualità superiore?