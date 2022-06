Lola Bunny: il cosplay di soymichzepeda arriva direttamente dal primo Space Jam

Space Jam è tornato lo scorso anno sul grande schermo, ma ci sono molti appassionati che ancora oggi preferiscono la versione originale con Michael Jordan. Anche il mondo del cosplay è affezionato a tale versione, come dimostra il cosplay di Lola Bunny di soymichzepeda, che si basa proprio sulla giocatrice nella versione originale.

soymichzepeda ci propone un cosplay semplice, basato proprio sul costume originale di Lola Bunny del primo Space Jam. Anche se si notano poco in questo scatto, non ha dimenticato le orecchie da coniglio. Ovviamente, non può mancare il pallone da basket. Si tratta di un cosplay di alta qualità.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Lola Bunny realizzato da soymichzepeda? Il personaggio di Space Jam è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?