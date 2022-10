Elden Ring: George R.R. Martin non ci ha giocato, "perché la gente vuole Winds of Winter"

George R.R. Martin è noto per i suoi romanzi, ma anche perché ha aiutato ha creare la mitologia alla base di Elden Ring, il gioco di FromSoftware e Hidetaka Miyazaki. Visto il successo di Elden Ring, viene naturale chiedersi se anche Martin l'abbia giocato: la risposta è no, in quanto era troppo occupato a scrivere.

Martin è apparso al The Late Show con Stephen Colbert e ha affermato: "Non ci ho giocato [a Elden Ring], perché le persone sembrano volere questo libro, Winds of Winter". Lo scrittore ha da poco anche affermato di essere arrivato a tre quarti del romanzo e che sarà il più lungo della serie.

Ricordiamo che il precedente romanzo de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco - La danza dei draghi - è stato pubblicato nel 2011 e da allora Martin è stato più impegnato con le serie TV e altri progetti che nella pubblicazione di nuovi romanzi.

Alcune visuali di Elden Ring non stonerebbero ne Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco

Parlando della sua storia con i videogiochi, ha affermato: "Purtroppo ho una personalità che è portata dipendenza. Molto, molto tempo fa giocavo ai videogiochi, come Railroad Tycoon, Master of Orion e Homeworld, e ne venivo risucchiato. Passavano settimane e mesi e io me ne stavo lì seduto nel mio accappatoio di flanella rossa a dire: "Ancora una partita, ancora una partita". Non posso, devo smettere di giocare. Questo mi ucciderà".

Possiamo quindi considerare la battuta sulla necessità di scrivere il romanzo Winds of Winter proprio come una battuta e quest'ultima come la vera motivazione per la quale Martin non ha giocato a Elden Ring?