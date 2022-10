The Winds of Winter: George R.R. Martin aggiorna sui lavori, sarà il libro più lungo della serie

L'autore de Il Trono di Spade, George R.R. Martin, ha fornito un nuovo aggiornamento sul sesto libro della serie Cronache del ghiaccio e del fuoco, The Winds of Winter. Durante un livestream per l'editore Penguin Random House, Martin ha rivelato di essere a circa tre quarti del romanzo.

"È un grande libro, l'ho già detto. È un libro impegnativo. Probabilmente sarà un libro più grande di tutti i precedenti volumi della serie", ha detto Martin. "La Danza dei Draghi e Tempesta di spade sono i due libri più grandi della serie, entrambi erano di circa 1500 pagine. Credo che questo sarà più lungo quando l'avrò finito e credo di essere a circa tre quarti del lavoro, forse? Ma non è finito al 100%, quindi devo continuare a lavorarci".

"E naturalmente c'è il problema dei miei amici di Random House, quando consegnerò questo libro mostruoso che sarà grande come un drago. Cercheranno di farmelo tagliare in due? Lo scopriremo, ma prima devo finirlo, devo finire tutto".

George R.R. Martin e il logo di Elden Ring, per il quale ha collaborato creando la mitologia alla base del gioco

I lavoro proseguono quindi e perlomeno possiamo affermare di essere a tre quarti del percorso. The Winds of Winter è in lavorazione da anni e molti appassionati hanno perso le speranze, ma Martin è stato impegnato in molti altri progetti nel frattempo, come il recente House of the Dragon.