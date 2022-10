House of the Dragon Stagione 2: possibile periodo d'uscita e prime informazioni

La prima stagione di House of the Dragon è terminata ufficialmente con la puntata andata in onda lo scorso fine settimana, dunque è tempo di rivolgere l'attenzione alla Stagione 2, pensando al possibile periodo d'uscita e raccogliendo un po' di prime informazioni al riguardo.

A dire il vero c'è ben poco di ufficiale in quanto emerso finora: la Stagione 2 di House of the Dragon è stata confermata già da tempo, praticamente nel momento in cui è andata in onda la prima puntata della serie.

Con HBO capita spesso che ci sia una lunga pausa tra la prima stagione e quelle successive di una serie TV e questo potrebbe essere il caso anche di House of the Dragon.

Secondo alcune indiscrezioni raccolte anche da Polygon, sembra che le riprese per la stagione 2 siano destinate a partire la prossima primavera, probabilmente verso aprile 2023. Considerando i tempi medi per una produzione di questo calibro, è probabile che la seconda stagione non arrivi sugli schermi prima del 2024.

Per quanto riguarda il cast, tra quelli praticamente confermati ci sono Matt Smith nel ruolo di Daemon, Olivia Cooke come Alicent Hightower, Emma D'Arcy nel ruolo di Rhaenyra, Steve Toussaint nel ruolo di Corlys Velaryon, Eve Best che interpreta Rhaenys, Tom Glynn-Carney come Aegon II e Ewan Mitchell nel ruolo di Aemond Targaryen, oltre a probabili new entry.

Di recente, lo showrunner Ryan Condal ha assicurato una dose ancora maggiore di dramma e contenuti epici per la Stagione 2 di House of the Dragon, e a partire dal materiale scritto da George R.R. Martin possiamo aspettarci che la storia si espanda in maniera importante al di fuori di Approdo del Re e in varie zone più o meno note di Westeros.