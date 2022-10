Uncharted Raccolta: su Steam è il gioco PlayStation con meno giocatori al lancio

Come segnalato sulle pagine di PushSquare, la versione PC di Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri è il porting di un gioco PlayStation che ha registrato meno giocatori al lancio su Steam.

Stando ai dati di SteamDB, il picco massimo di giocatori temporanei su Steam per la raccolta è stato di 10.851, di gran lunga più basso di qualsiasi altro porting dei titoli dei PlayStation Studios. Persino Days Gone aveva fatto meglio, con un picco di 27.000 giocatori. Mentre siamo lontanissimi dai 73.000 utenti registrati dalla versione PC di God of War (2018), al momento il gioco dei PlayStation Studios con il picco più alto di giocatori contemporanei al debutto.

A riprova di questi dati, Uncharted Raccolta: L'Eredità dei Ladri si è posizionato settimo nella classifica dei giochi/hardware più redditizi di Steam della scorsa settimana. Parliamo di un risultato senza dubbio positivo, ma comunque siamo distanti dai numeri di God of War, Marvel's Spider-Man e Horizon Zero Dawn.

Un'immagine da Uncharted 4

I motivi di questi risultati potrebbero essere molteplici. In primo luogo siamo in un periodo relativamente affollato di uscite e in tal senso delle remaster potrebbero risultare poco appetibili. C'è inoltre da considerare che su PC sono arrivati solo i capitoli conclusivi della serie e non la prima trilogia, il che potrebbe aver fatto desistere molti giocatori. C'è anche da considerare che parliamo di titoli con diversi anni sulle spalle e che magari in molti hanno già giocato su PS4.

In ogni caso Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri per PC si è dimostra un'ottima conversione, come spiegato nella nostra recensione. Inoltre avrà una grande importanza nel futuro di Naughty Dog.