Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri, la recensione per PC dell'esclusiva PlayStation

Dopo le incertezze relative alla conversione di Marvel's Spider-Man, curata da Nixxes, eravamo davvero curiosi di capire come i ragazzi di Iron Galaxy Studios avessero trattato lo splendido lavoro originale di Naughty Dog. In due parole? Molto bene. Se però volete i dettagli, continuate a leggere la nostra recensione di Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri per PC .

Spiace che la casa giapponese non abbia voluto prendersi un po' più di tempo e cominciare con la Nathan Drake Collection, così da offrire agli utenti PC la saga completa anziché quello che si pone fondamentalmente come il suo epilogo; ma in termini puramente qualitativi ci troviamo in ogni caso di fronte a un evento molto rilevante, vista la bontà di questa raccolta tanto sul piano della narrazione quanto su quello tecnico e del gameplay.

Storia

Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri, Elena e Nathan davanti alla PlayStation

Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri è la collection rimasterizzata di Uncharted 4: Fine di un Ladro e Uncharted: L'Eredità Perduta, rispettivamente l'avventura finale di Nathan Drake uscita nel 2016 e l'espansione indipendente con protagoniste Chloe Frazer e Nadine Ross arrivata l'anno successivo. Si tratta di fatto delle ultime produzioni legate a questo eccellente franchise, in attesa di eventuali nuovi capitoli che tuttavia non sono ancora stati annunciati da Sony.

Se dunque da utenti PC questo sarà il vostro primo contatto con la serie, vi suggeriamo di guardare qualche video riassuntivo sulla storia di Uncharted prima di cominciare il quarto episodio, in cui ritroviamo un Nathan sposato e praticamente ritiratosi dalla carriera di esploratore e avventuriero dopo le tante spedizioni portate a termine anche insieme alla moglie Elena. Qualcosa però lo costringe a scendere nuovamente in pista: il ritorno di Sam, il fratello che il protagonista credeva di aver perduto quindici anni prima.

Dopo aver contratto un grosso debito con un signore della droga, Sam deve assolutamente entrare in possesso del leggendario tesoro del pirata Henry Avery, dunque l'aiuto di Nate e ovviamente del suo amico Sully si riveleranno fondamentali; anche perché sulle tracce dell'importante scoperta ci sono lo spietato milionario Rafe Adler e l'abile Nadine Ross, capo di un gruppo di mercenari che non mancheranno di darci del filo da torcere durante l'avventura.

Alla storia di Uncharted 4: Fine di un Ladro non manca davvero nulla: Neil Druckmann e Josh Scherr hanno saputo tratteggiare i personaggi in maniera perfetta e mettere in piedi un impianto narrativo che unisce spettacolarità e sentimenti in maniera eccellente, supportato peraltro alla grande da un doppiaggio in italiano di straordinaria qualità, che valorizza ulteriormente tutti gli elementi in gioco.

Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri, l'insolita coppia formata da Nadine Ross e Chloe Frazer

Per quanto riguarda invece Uncharted: L'Eredità Perduta, la trama tocca corde differenti, ma risulta ugualmente coinvolgente e interessante. In questo caso le protagoniste sono Chloe Frazer, avventuriera dal passato burrascoso nonché ex fiamma di Nathan Drake, e la stessa Nadine Ross di Fine di un Ladro, che collaborano per trovare la preziosa Zanna di Ganesh.

Nascosto da qualche parte sui Ghati Occidentali, il manufatto è nel mirino anche di Asav, spietato capo delle forze ribelli che vuole impossessarsi del leggendario oggetto perché gli doni un'autorità assoluta di fronte al popolo, consentendogli di far scoppiare una rivolta che lo porti a controllare la regione. Unite da un'insolita amicizia, Chloe e Nadine dovranno fare i conti con le truppe al soldo di Asav, ma anche con i rispettivi trascorsi.