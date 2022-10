League of Legends: scopriamo in anteprima K'Sante il nuovo campione di LoL

League of Legends ha raggiunto un considerevole numero di campioni grazie ai suoi innumerevoli anni di militanza nel panorama videoludico. L'ultimo della lista, numero 162, è K'Sante orgoglio di Nazumah. Il nostro è il manifesto di una precisa intenzione di Riot Games di rappresentare tutti i giocatori all'interno dell'universo di League of Legends, non solo dal punto di vista ludico, ma soprattutto da quello umano e sociale. K'Sante non risulta essere un campione particolarmente intrigante solo dal punto di vista del gameplay, ma anche e soprattutto da quello della sua storia. Il cacciatore di Nazumah è sia un tank con grande potenziale offensivo sia un personaggio che vuole dare una nuova lettura alla comunità nera in Runeterra, ispirandosi con orgoglio alle popolazioni dell'Africa Occidentale. Da queste premesse sono molteplici gli spunti di ispirazioni per creare un personaggio con tali caratteristiche e li affronteremo in questa anteprima di K'Sante il nuovo campione di LoL.

La natura di K'Sante Nazumah, la città Natale di K'Sante K'Sante è un cacciatore di Nazumah, che ha combattuto tutta la vita per difendere la propria terra dalle continue aggressioni dei Baccai. Come gli altri cacciatori, si tratta di uomini senza poteri, ma che forgiati nella forza fisica da questo continuo lottare, non sono inferiori in alcun modo alle divinità e alle creature magiche che popolano Runeterra. K'Sante ha una propensione per la difesa e l'intero kit da combattimento ci consente di identificarlo come tank. Il problema dei tank è che per natura soffrono particolarmente gli scontri diretti con i combattenti da mischia, soprattutto i duellanti, ma ciò sarebbe andato troppo in contrasto con la natura del campione. Nasce così l'idea di dare la possibilità a K'Sante di togliersi temporaneamente i panni del difensore, ma solo tramite la sua Abilità Suprema. Le due forme di K'Sante Di base tutte le abilità sono quelle tipiche di un tank, come lo scudo, i controlli di movimento e l'aumento temporaneo delle statistiche difensive, ma nel lasso di utilizzo della Suprema K'Sante ottiene gli strumenti per aggredire frontalmente l'avversario, cambiando impugnatura delle armi e trasformando la sua forza difensiva in forza offensiva. La scelta non è priva di rischi, perché oltre a perdere resistenza, K'Sante scaglia con forza sé stesso e l'avversario lontano dalla battaglia, lasciando così il resto della squadra senza prima linea di difesa.

Le Abilità di K'Sante Passiva - Animo indomito

Le abilità di K'Sante che infliggono danni marchiano i nemici colpiti per un breve periodo. Attaccare un nemico marchiato consuma il marchio per infliggere danni più danni fisici bonus in base alla salute massima.

Tutto per tutto: attaccare un nemico marchiato infligge invece danni fisici e danni puri bonus in base alla salute massima. Q - Colpi di Ntofo

K'Sante colpisce il terreno con le sue armi, infliggendo danni fisici in una piccola area attorno a sé e rallentando per un breve periodo i bersagli colpiti. Se un nemico viene colpito, K'Sante ottiene una carica per un breve periodo. A due cariche, K'Sante spara un'onda d'urto che attira i nemici.

Tutto per tutto: la ricarica di questa abilità è ridotta e non rallenta più i bersagli colpiti. W - Apripista

Inizio carica: K'Sante alza le sue armi per difendersi per un breve periodo, diventa Inarrestabile e riduce i danni in arrivo.

Rilascio: K'Sante parte alla carica, infliggendo una percentuale della salute massima in danni fisici, respingendo e stordendo i nemici che attraversa per un breve periodo proporzionale al tempo di carica.

Tutto per tutto: la ricarica di questa abilità si azzera, la riduzione dei danni aumenta, infligge danni fisici aggiuntivi in base al tempo di carica e la velocità della carica e dello scatto raddoppiano. E - Slancio d'orgoglio

K'Sante scatta e ottiene uno scudo per un breve periodo. Se scatta verso un alleato, la distanza aumenta sensibilmente e anche l'alleato riceve uno scudo. Durante Slancio d'orgoglio si possono lanciare altre abilità.

Tutto per tutto: la velocità dello scatto dell'abilità aumenta. Scattare in un punto bersaglio ha gittata aumentata e permette di superare i muri. R - Tutto per tutto

K'Sante rompe i suoi ntofo e infligge danni fisici respingendo un campione nemico. I nemici che colpiscono un muro subiscono più danni fisici, vengono respinti oltre il muro e vengono storditi per un breve periodo. K'Sante poi scatta verso il nemico e si gioca il Tutto per tutto per un periodo più lungo.

Tutto per tutto: K'Sante perde una percentuale di salute massima, armatura bonus e resistenza magica bonus. K'Sante ottiene attacco fisico, rubavita globale e trasforma le sue abilità.



Le ispirazioni di K'Sante K'Sante e le sue Ntofos A livello di lore, le due armi di K'Sante chiamate "Ntofos" si possono configurare come una variazione sul tema dei Tonfas, bastoni da arti marziali utilizzati sia offensivamente che difensivamente. Quelli del nostro personaggio sono più grossi e pesanti, e ben si combinano con le sue dimensioni tutto fuorché minute. Gli Ntofos sono creati a partire dai resti di un cobra-leone dalla pelle particolarmente coriacea e dalle proprietà rigenerative derivanti dalla sua parte rettile. Il modello in-game di K'Sante K'Sante è un campione che rifulge attraverso la sua estetica della tradizione Nord Africana. L'abbigliamento si ispira alle trame e ai colori tipici dei tessuti Ghanesi, come il Kente. I colori sono molto saturi ed è stato difficile conciliarli con la leggibilità visiva del personaggio. Le armi hanno subito un processo di saturazione cromatica e di un lavoro sulle texture in funzione di una migliore delimitazione tra le parti.

La storia di K'Sante e la Skinline Empìreo Tope, amico e compagno di K'Sante La storia di K'Sante è quella del miglior cacciatore di Nazumah, cresciuto dalle storie e dalle leggende che la tradizione del suo popolo ha custodito tramite i racconti degli avi. L'ha coltivata a fianco del suo dapprima amico e poi compagno di vita Tope, con cui ha condiviso molte cacce. Purtroppo la sua non è una storia destinata a durare, per via di incompatibilità fra i due, ma è una trama che lo definisce e che vuole essere sincera e credibile. È un personaggio che, al contrario di molti altri, non è semplicemente caratterizzato dai suoi problemi, ne ha ovviamente, ma li vive all'interno di un contesto eroico. Per certi versi Garen rappresenta Demacia, come K'Sante rappresenta Nazumah.

La skin di K'Sante Empìreo

Oltre alla splash-art base. K'Sante sarà lanciato con la nuova Skinline Empìreo. Questa porta i campioni all'interno di un contesto ultradimensionale, in cui i colori scuri dominanti fanno il paio con led e luci davvero alternative. Per questa Skinline, e in particolare per la Skin di K'Sante che arriverà in versione Prestigio, si è lavorato in collaborazione per la prima volta con Lil Nas X e qua sopra potete vedere il risultato degli sforzi comuni. La skin prestigio di K'Sante Buike "AzuBK" Ndefo-Dahl, game-designer di K'Sante dice a proposito del suo personaggio: "Ho speso tanto tempo parlando al narrative designer SkiptoMyLuo a proposito della sessualità di K'Sante perché spoiler: sono gay. Ho tantissimi pensieri sulla storia di K'Sante. Non è perfetta, ma non può nemmeno esserlo. Perciò ho messo i panni del giocatore e ho smesso di ragionare come sviluppatore di League of Legends, ma piuttosto come uomo gay nero. Mi sono dunque chiesto, se vedessi K'Sante come giocatore, penserei che sia un buon tentativo, un solido tentativo, Penserei che ne sia valsa la pena?" "So che non può essere perfetto e che non può essere lui a controbilanciare tutti i personaggi che non abbiamo realizzato in passato, ma credo che la risposta sia sì. Sì, penso che ne sia valsa la pena. Ed è solo l'inizio. Dobbiamo semplicemente continuare a farlo e rifarlo."

K'Sante è un personaggio dal gameplay atipico, un tank che diventa duellante una volta che usa la sua abilità suprema. Un personaggio coraggioso, forte, che trasforma le sue caratteristiche positive in elementi caratterialmente determinanti anche più di quanto lo siano i suoi problemi . L'orgoglio di Nazumah però va oltre l'intento ludico e simboleggia bene la volontà di Riot di dare spazio a personaggi che possono dare rilevanza e per l'appunto orgoglio a gruppi sociali spesso poco valorizzati.