Cyberpunk: Edgerunners, CD Projekt non ha piani per una Stagione 2 della serie Netflix

Satoru Honma, country manager di CD Projekt RED e producer della serie Netflix Cyberpunk: Edgerunners, ha svelato che al momento non ci sono piani in merito a una possibile Stagione 2, nonostante il grande apprezzamento da parte di critica e pubblico per l'anime.

In un'intervista con Famitsu, Honma ha spiegato che Edgerunners è stato concepito come una storia autoconclusiva, per questo motivo una seconda stagione non è ancora in produzione.

Questo non significa tuttavia che non si farà mai, ma solo che al momento non c'è nessun piano concreto in merito. A tal proposito Honma ha aggiunto che se mai ci sarà un altro progetto legato all'universo di Cyberpunk 2077 potrebbe trattarsi di qualcosa di "completamente differente", quindi forse una storia nuova con personaggi differenti.

Cyberpunk: Edgerunners

"Personalmente mi piacerebbe continuare a lavorare con gli studi giapponesi per produrre altri anime in futuro, in parte perché abbiamo ricevuto dei feedback molto positivi. Tuttavia, giusto per essere chiari, Cyberpunk: Edgerunners è stato pianificato come un lavoro separato, quindi non posso dire "stiamo attualmente lavorando al background della Stagione 2"", ha detto Honma.

"Anche se potessimo realizzare più anime in futuro, non so se sarebbe la Stagione 2 o qualcosa di completamente differente. "

La prima stagione di Cyberpunk: Edgerunners è composta da dieci episodi ed è disponibile nel catalogo di Netflix. Se ancora non lo avete fatto, ecco la nostra recensione della serie ambientata a Night City.