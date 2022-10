Mortal Kombat: Onslaught annunciato ufficialmente da Warner Bros., è un GDR per mobile

Warner Bros. Games oggi ha annunciato ufficialmente Mortal Kombat: Onslaught. Si tratta di un GDR per dispositivi mobile iOS e Android realizzato da NetherRealm Studios in uscita nel 2023. L'annuncio è arrivato giusto in tempo per festeggiare il trentesimo anniversario della serie, anche se probabilmente i fan speravano nel reveal di un nuovo picchiaduro.

Stando al comunicato ufficiale, Mortal Kombat: Onslaught sarà "la prima esperienza cinematografica esclusiva per dispositivi mobile del franchise". Nel gioco dovremo "creare una squadra di combattenti scegliendo dal vastissimo roster della serie per poi scatenarli in enormi battaglie di squadre in tempo reale per fermare una minaccia oscura e pericolosa dal devastare i regni".

Mortal Kombat: Onslaught

"Mortal Kombat è un franchise leggendario e un fenomeno della cultura pop, e continua a coinvolgere i giocatori e a far progredire il genere picchiaduro su più piattaforme", ha affermato David Haddad, Presidente, Warner Bros. Games. "Mortal Kombat: Onslaught è una testimonianza del motivo per cui Mortal Kombat è stato un franchise di punta da oltre 30 anni, poiché il team di NetherRealm continua a innovare e ideare nuovi gameplay per i fan".

"Stiamo spingendo i confini di Mortal Kombat per consentire ai giocatori di vivere il franchise in nuovi modi, pur rimanendo fedeli alla sua natura viscerale di base", ha affermato Ed Boon, Chief Creative Officer, NetherRealm Studios. "Con Mortal Kombat: Onslaught, abbiamo reinventato Mortal Kombat in un gioco di ruolo strategico a squadre con combattimenti corpo a corpo dal ritmo serrato con cui possono divertirsi sia i fan nuovi che quelli esistenti".

Per il momento non sono stati svelati ulteriori dettagli su Mortal Kombat: Onslaught, con Warner Bros. Games che invita tutti i giocatori interessati a iscriversi al sito ufficiale del gioco per ricevere nuove informazioni non appena possibile.