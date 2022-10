Microsoft PC Manager è una sorta di CCleaner ufficiale di Windows 10 e 11

Microsoft sta lavorando a PC Manager, un'app che dovrebbe ottimizzare le prestazioni di Windows 10 e Windows 11 rendendo il sistema operativo più veloce e pulito attraverso quella che sembra essere un'alternativa al classico CCleaner, con una maggiore integrazione in Windows.

PC Manager dovrebbe consentire di effettuare varie operazioni per la manutenzione del PC e del sistema operativo in maniera piuttosto semplice, attraverso un'interfaccia di facile lettura e ben integrata nelle funzioni di Windows.

Microsoft PC Manager, uno screenshot

Si tratta di operazioni come pulizia del disco, la visualizzazione delle app che occupano maggiori risorse e quello che si avviano automaticamente all'accensione del PC, effettuare scansioni contro eventuali malware e gestire lo spazio libero rimanente su hard drive.

Molte di queste operazioni sono praticamente già presenti in Windows 10 e Windows 11, ma PC Manager consente, sostanzialmente, di tenerle sotto controllo in un unico spazio in maniera più semplice, oltre a introdurre anche ulteriori funzioni semplificate come la modalità "boost" che cancella i file temporanei e libera memoria aggiuntiva.

PC Manager è attualmente in fase di beta test pubblico, con la possibilità di scaricarlo gratuitamente a questo indirizzo. Il sito al momento è in cinese, probabilmente perché il lancio è previsto prima in tale mercato, ma l'app dovrebbe comunque essere distribuita prossimamente in forma ufficiale in tutto il mondo.