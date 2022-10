Disco Elysium: il lead game designer del gioco denuncia ZA/UM, lo studio di sviluppo

Robert Kurvitz, il lead game designer di Disco Elysium, ha deciso di denunciare lo studio di sviluppo ZA/UM, con cui ha contribuito alla realizzazione del gioco. Si tratta del seguito della vicenda raccontata qualche settimana fa, che ha visto l'allontanamento di alcuni membri chiave del team con motivi pretestuosi, stando a quanto riportato da uno degli esuli, Martin Luiga.

Kurvitz, che oltre a contribuire al gioco ha scritto il romanzo su cui è basato Disco Elysium, ha sporto denuncia presso la corte di giustizia estone contro ZA/UM tramite la sua compagnia, Telomer OÜ. L'udienza preliminare si svolgerà il 28 novembre 2022.

Per adesso non ci sono conferme ufficiali in merito, a parte quella di Luiga, che ha ripreso la notizia originale in un tweet.

Altra conferma la si può ottenere facendo una ricerca sul sito del ministero di grazia e giustizia estone Riigi Teataja, da cui emerge che la compagnia di Kurvitz ha fatto una richiesta ufficiale per ottenere informazioni e documenti da ZA/UM.

La richiesta di Telomer OÜ al sito di Riigi Teataja, presa da Kotaku Australia

I contenuti della denuncia non sono stati divulgati. La possibilità è che Kurvitz voglia ottenere i diritti di Disco Elysium, per realizzare la sua idea sul seguito, che deve essere ciò che "Baldur's Gate 2 è stato per Baldur's Gate".