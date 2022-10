Uncharted Raccolta: Naughty Dog entusiasta del PC, avrà grande importanza nel suo futuro

In un nuovo post sul blog ufficiale PlayStation, Naughty Dog riflette sul lancio di quello che è sostanzialmente il suo primo gioco su PC con Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri, riferendo di come questo sia un passo importante per lo studio, e dell'entusiasmo scaturito dal lavorare su questa nuova piattaforma, che avrà un ruolo sempre più importante in futuro.

Prima di tutto, Naughty Dog ha spiegato il perché della scelta di Uncharted 4: Fine di un Ladro e di Uncharted: L'Eredità Perduta come unici elementi della raccolta, lasciando dunque fuori la prima trilogia. Come riferito da Christian Gyrling, il vicepresidente dello studio, si trattava di proporre titoli in grado di presentarsi al meglio su un hardware avanzato e al passo coi tempi.

Convertire i tre giochi da PS3 a PC avrebbe richiesto un lavoro eccessivo di adattamento e ricostruzione vera e propria, probabilmente senza raggiungere i livelli qualitativi cercati, per questo sono stati esclusi.

Inoltre, Naughty Dog fa notare come il quarto capitolo e lo spin-off successivo possano essere ben apprezzati anche da coloro che non conoscono la storia precedente, visto il modo in cui mettono in scena eventi e personaggi.

Dal punto di vista tecnico, la collaborazione con Iron Galaxy è stata particolarmente fruttuosa e ha insegnato molto a Naughty Dog. L'idea è quella di proporre la versione migliore dei giochi sulla piattaforma PC e il processo di sviluppo di Uncharted Raccolta ha consentito di imparare molto sullo sviluppo in questo ambiente. "In primo luogo, abbiamo compreso come adattare il nostro motore grafico agli standard attuali dell'hardware PC", ha riferito Gyrling, "Uncharted 4 e Uncharted: L'Eredità Perduta sono due titoli caratterizzati da un'elevata qualità grafica, quindi la priorità era mantenere questo livello nelle nuove edizioni. Oltre questo, era imperativo permettere agli utenti PC di personalizzare la propria esperienza, introducendo funzionalità specifiche e ampliando la compatibilità in termini di schermi e risoluzioni".

Oltre alle nuove introduzioni come il supporto ai monitor ultrawide, lavorare sulla piattaforma PC ha portato Naughty Dog a prendere in considerazione numerose configurazioni diverse, introducendo una notevole flessibilità in termini di requisiti di sistema, comandi e altro, rispetto alle variabili molto ridotte che si trovano nell'ambito console. Tutto questo si ritroverà anche nella versione PC di The Last of Us Parte I, ma è solo l'inizio del futuro del team su PC "e siamo entusiasti di aver introdotto la nuova piattaforma nei nostri piani di sviluppo", ha spiegato il vicepresidente dello studio.

"Questo, ovviamente, non inciderà in alcun modo sull'importanza di PlayStation 5, che rimane la nostra piattaforma primaria, e continuerà ad apportare benefici al nostor team sul lungo periodo", tuttavia "la pubblicazione su PC di Uncharted: Raccolta L'eredità dei ladri è un punto di svolta per Naughty Dog", ha riferito Gyrling. "Non solo ci permette di celebrare la serie, ma presenterà il nostro studio a un'enorme quantità di nuovi giocatori. Per questo, la nostra priorità continua a essere quella di sviluppare giochi di altissima qualità su PlayStation 5, valutando al contempo tutte le possibilità di una versione PC, per adattarci alle esigenze del nostro pubblico presente e futuro. Uncharted: Raccolta L'eredità dei ladri ha posto le fondamenta tecnologiche e di know-how di questo processo, che si riveleranno senz'altro utilissime a medio-lungo termine".