Halo Infinite: modalità cooperativa e Forgia in beta aperta a novembre 2022

343 Industries pubblicherà un corposo aggiornamento di Halo Infinite l'8 novembre 2022 che aggiungerà diverse caratteristiche molto attese, tra le quali le open beta della modalità cooperativa e della Forgia. Tra le altre novità, un nuovo Battle Pass con 30 tier, la possibilità di rigiocare le missioni e altre ancora.

Vediamo il video con tutti gli annunci:

La modalità cooperativa online e la ripetizione delle missioni sono tra le caratteristiche più richieste dai fan di Halo Infinite, ma la Forgia potrebbe essere la vera star dell'aggiornamento. Insomma, nonostante i problemi, come l'addio di Bonnie Ross, 343 Industries sta continuando a supportare il gioco. Peccato per la modalità cooperativa in split screen, che è stata cancellata.

Comunque sia, vedremo come verrà implementata nel gioco la modalità cooperativa, chiacchieratissima sin da prima del lancio, soprattutto per la sua assenza. Per il resto vi ricordiamo che Halo Infinite è disponibile per PC, Xbox One e Xbox Series X e S. Naturalmente è compreso nel servizio in abbonamento Game Pass, sia per Xbox che per PC.