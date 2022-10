Xbox, update di ottobre disponibile: volume TV, Home, app e tante novità al software

Microsoft ha annunciato per oggi la distribuzione globale dell'aggiornamento di ottobre per Xbox Series X|S e Xbox One, che porta con sé diverse novità per il software di sistema delle console e anche per controller, app e Xbox Game Bar.

Il download è disponibile da oggi e ammonta a circa 786 MB. Come riferito su Xbox Wire, l'update di ottobre per Xbox introduce varie novità e comandi aggiuntivi all'interfaccia, modificando anche altri aspetti.

Xbox, la nuova opzione per il controllo del volume della TV

Tra le novità troviamo la possibilità di modificare il volume della TV direttamente dalla console, purché questa sia collegata con un cavo HDMI, attraverso il protocollo Consumer Electronics Control (CEC).

Come era stato riferito anche in passato, è possibile togliere il suono che si sente normalmente all'accensione della console attraverso una nuova opzione presente nella sezione "opzioni aggiuntive" e in "volume". Qualche modifica è stata effettuata anche all'opzione legata all'impostazione della console "Home", ovvero quella che consente di utilizzare i giochi anche offline e di condividere la propria libreria con altri utenti sulla stessa console.

L'opzione può essere modificata 5 volte all'anno, inoltre viene ora rappresentata in maniera più chiara e con qualche spiegazione in più nella dashboard di Xbox Series X|S e Xbox One. Sono stati modificati i nomi delle modalità di spegnimento della console, che ora si chiamano "Spegnimento" per quanto riguarda lo spegnimento completo e "Sospensione" per lo standby. Passkey e chiavi per utenti ospiti sono ora gestite attraverso i PIN Microsoft, cosa che dovrebbe velocizzare il processo.

L'update porta con sé anche un aggiornamento al firmware del controller di Xbox, mentre l'app Xbox consente ora di tagliare e montare i video registrati direttamente, cosa ora possibile anche attraverso Xbox Game Bar con condivisione diretta su Metal.tv.