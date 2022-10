God of War Ragnarok poteva essere spezzato in due parti, Santa Monica ci ha pensato

Nel nuovo video dietro le quinte su God of War Ragnarok pubblicato di recente da Sony viene riferito anche un interessante retroscena sulla possibilità che il gioco potesse essere effettivamente diviso in due parti, rendendo la saga norrena una trilogia, ma l'idea è stata poi scartata.

Non è la prima volta che sentiamo di questa idea, ma in questo caso viene spiegato meglio dagli sviluppatori come la questione sia stata gestita.

Nel video con il dietro le quinte dedicato a storia e narrazione uscito ieri per God of War Ragnarok, il lead writer Rich Gaubery spiega che la storia da raccontare era ancora molto ampia e i contenuti sarebbero stati così tanti da poter riempire due giochi.

"C'erano pro e contro per ognuno dei due approcci", ha riferito Gaubery, riferendosi all'idea di rilasciare altri due giochi o uno solo. "Abbiamo aspettato che Cory Barlog dicesse la sua, e così ha fatto. Disse semplicemente facciamo tutto in due capitoli". In questo modo, invece di una trilogia, la saga nordica di God of War sarà presentata in due soli capitoli.

Anche questo spiega le grandi dimensioni di God of War Ragnarok, che sembrano confermate dalle prime informazioni ufficiose sulla sua durata, veramente notevole e praticamente doppia rispetto al capitolo precedente. D'altra parte, nella visione di Barlog non era il caso di spalmare la saga nel corso di troppi anni, sia per gli utenti che per gli sviluppatori.

Il video dietro le quinte in questione, tra l'altro, è il primo di una serie di 9 filmati che verranno pubblicati in questo periodo di avvicinamento al lancio di God of War Ragnarok, fissato per il 9 novembre 2022, che racconteranno vari aspetti dello sviluppo del gioco.