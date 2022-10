God of War Ragnarok: durata forse svelata da Tom Henerson, sarà più lungo del precedente capitolo

Tramite un report pubblicato sulle pagine di Insider Gaming, Tom Henderson ha svelato la presunta durata di God of War Ragnarok. Stando alle fonti del noto insider, per completare la nuova epopea di Kratos e Atreus saranno necessarie circa 40 ore.

La stima si basa su una partita completa e portando a termine tutti le attività secondarie. I giocatori che preferiranno concentrarsi solo sulla storia principale invece impiegheranno circa 20 ore per arrivare ai titoli di coda, suddivise, sempre secondo le fonti di Henderson, in circa 3,5 ore di cutscene e il resto gameplay. Coloro che puntano a completare God of War: Ragnarok al 100% impiegheranno altre 20 ore, composte da 19 di gameplay e circa un'ora di cutscene opzionali.

God of War: Ragnarok

Per fare un confronto, per portare a termine il God of War del 2018 erano necessarie circa 20,5 ore solo per la storia principale e circa 32 e mezzo per completare anche le attività secondarie, stando alle statistiche del portale How Long to Beat.

Ovviamente tenete in considerazione che le stime offerte da Henderson non sono ufficiali e che in ogni caso ogni giocatore ha i propri ritmi.

Rimanendo in tema, continua la collaborazione tra Sony Santa Monica e Jetpack Interactive, il che sembrerebbe suggerire che un porting di God of War Ragnarok per PC è già in sviluppo.