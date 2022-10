Overwatch 2: un nuovo giocatore dovrebbe spendere $12.000 per tutti gli oggetti del primo capitolo

Stando a una serie di calcoli realizzati da un utente su Reddit, un nuovo giocatore di Overwatch 2 che non ha mai giocato allo sparatutto multiplayer di Blizzard, dovrebbe spendere circa 12.000 dollari per acquistare tutte le skin, emote, spray, battute audio e gli altri oggetti cosmetici del primo gioco.

La cifra è notevole senza dubbio, ma stupisce fino a un certo punto: Overwatch è uscito nel 2016 e nell'arco di sei anni il roster di eroi si è ampliato fino a contare 32 eroi (che diventeranno 35 al lancio di Overwatch 2), ognuno con il proprio corredo di skin e altri oggetti di personalizzazione. Non solo, negli anni sono stati proposti numerosi eventi a tempo limitato tematici, come quelli estivi e di Halloween, che hanno aggiunto numerosi cosmetici.

C'è inoltre da considerare che i giocatori non devono necessariamente pagare in denaro per sbloccare gli elementi cosmetici del primo gioco ma potranno usare le "Monete di Overwatch", che sostituiscono le lootbox e possono essere guadagnate semplicemente giocando.

Come riporta il sito ufficiale infatti "i contenuti stagionali degli eventi passati come i Giochi Estivi e il Capodanno Lunare potrebbero tornare disponibili all'acquisto con le Monete di Overwatch, mentre i contenuti passati non stagionali potranno essere ottenuti con i crediti di Overwatch originale o le Monete di Overwatch 2 nella Galleria eroi."

Nel frattempo i server di Overwatch hanno chiuso definitivamente i battenti alcune ore fa, in preparazione del lancio di Overwatch 2, fissato per domani, martedì 4 ottobre.