Horizon Zero Dawn Remaster, il leak contiene altri giochi PS5: PlayStation Showcase vicino?

Il presunto Horizon Zero Dawn Remaster, così come il nuovo progetto multiplayer collegato alla serie, hanno ricevuto ulteriori conferma da parte di un'altra fonte, in questo caso Gematsu, il quale sostiene che i titoli proverrebbero da un documento trapelato online, da cui emergerebbero anche altri giochi PS5 e PS4 da presentare.

Come riportato da Nibel su Twitter, questo documento sarebbe stato oggetto di leak e conterrebbe diversi titoli interessanti da parte di Sony PlayStation e forse non solo: in base a quanto riferito da Gematsu, "un documento contenente vari progetti annunciati e non annunciati da Sony Interactive Entertainment - inclusa una versione remaster di Horizon Zero Dawn per PS5 e un progetto multiplayer su Horizon per PS5 e PC - è stato recentemente portato all'attenzione di Gematsu".



In base a questo documento, il sito in questione sarebbe stato in grado di corroborare in prima persona vari titoli presenti nella lista con varie fonti vicine alla questione, ricevendo conferme sui giochi della serie Horizon. Tutto questo, oltre a far pensare al possibile arrivo di altri leak a breve, fa anche emergere un'altra supposizione: che ci sia una presentazione vicina.

D'altra parte, è da un po' che si parla di un PlayStation Showcase previsto per l'autunno, con la possibilità che questo possa avvenire già in ottobre, anche se si tratterebbe forse di una distanza troppo breve dal recente State of Play andato in scena solo qualche settimana fa. In ogni caso, restiamo in attesa di eventuali novità su questo argomento.