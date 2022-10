Overwatch 2 in arrivo, chiuso ufficialmente il primo capitolo

Come era stato riferito in precedenza, a pochi giorni di distanza dall'uscita di Overwatch 2 il primo capitolo cessa le attività, con Blizzard a confermare di aver chiuso i server per il primo Overwatch, in attesa di trasferire tutto al seguito.

Dopo 6 anni di intensa attività, Overwatch chiude i battenti, visto che Overwatch 2 è destinato a sostituire l'esperienza di gioco originale con una nuova e modificata. Ricordiamo che il nuovo capitolo, in arrivo il 4 ottobre, è distribuito come free-to-play contenete battle pass gratis o a pagamento e con la possibilità di sbloccare contenuti e ricompense varie in-game.



In occasione della chiusura ufficiale di Overwatch, Blizzard ha invitato gli utenti a condividere su Twitter i ricordi migliori legati al primo capitolo, mentre varie ricompense spetteranno ai veterani di questo all'interno della nuova versione del gioco.

Overwatch 2 sarà dunque disponibile da domani, 4 ottobre 2022, su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, contenente nuove modalità come quella base con team formati da 5 giocatori e nuovi personaggi, a partire da Kiriko che è stata protagonista di un nuovo video diario proprio in questi giorni, oltre al trailer sulla nuova mappa Esperança.

Non mancano ovviamente polemiche per la monetizzazione di Overwatch 2, come abbiamo anche illustrato nel nuovo speciale dedicato pubblicato questa mattina.