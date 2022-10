Kona 2: Brume, un trailer annuncia la demo per lo Steam Next Fest

Kona 2: Brume torna a mostrarsi con un trailer che annuncia la disponibilità della demo gratuita in occasione dello Steam Next Fest: sarà possibile scaricarla a partire da oggi, 3 ottobre, alle 17.00 e funzionerà fino al 10 ottobre.

Annunciato a luglio per PC e console, Kona 2: Brume è una "avventura narrativa in prima persona per giocatore singolo, e seguito del celebre Kona (entrambi sviluppati da Parabole), immergerà i giocatori direttamente nelle indagini del detective Carl Faubert."

"La demo inizia proprio all'inizio del gioco, quando il detective esplora l'ambiente circostante per scoprire di più su uno strano fenomeno chiamato Brume e consente ai giocatori di avviare le indagini di Carl e aiutarlo a sopravvivere."

Catapultati nel Québec del 1970, avremo modo di esplorare l'insospitale scenario canadese solo per scoprire che non siamo davvero soli: ci sono altre persone bloccate nella regione, vittime di una valanga, e dovremo cercare di aiutarle.