Floodland: nuovo trailer del gameplay, demo disponibile per lo Steam Next Fest

Floodland è stato presentato da Vile Monarch e Ravenscourt con un nuovo trailer del gameplay, in concomitanza con l'arrivo della demo giocabile per lo Steam Next Fest: sarà possibile scaricarla dalle 17.00 di oggi, 3 ottobre, e funzionerà fino al 10 ottobre.

Come ricorderete, abbiamo provato Floodland durante la Gamescom 2022, apprezzando non solo lo stile del gioco ma anche la solidità del suo gameplay, estremamente competente, nonché la presenza di eventi casuali che aggiungono varietà all'azione.

Ambientato in un mondo devastato dai cambiamenti climatici, Floodland ci chiederà di costruire una città per unire i clan dei sopravvissuti e prendere poi le decisioni necessarie per garantire la sopravvivenza delle persone, in maniera molto simile a Frostpunk.

"Esplora, cerca e costruisci una città per unire i clan. Culture in conflitto e risorse limitate significano che devi fare scelte difficili. La demo accompagnerà i giocatori dai primi passi nella fondazione di un insediamento fino a quando la loro township farà i primi passi nell'esplorazione delle isole circostanti", si legge nel comunicato stampa.

L'uscita di Floodland è fissata al 15 novembre, per il momento unicamente su PC via Steam.