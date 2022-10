Logitech G Cloud, Hideo Kojima ha ricevuto la console in regalo da Phil Spencer

Hideo Kojima ha ricevuto un Logitech G Cloud in regalo da Phil Spencer: un avvenimento che non farebbe notizia, non fosse per le persone coinvolte in questo scambio.

Sappiamo infatti che Phil Spencer ha provato Logitech G Cloud per un mese, anche con Hideo Kojima, e che quest'ultimo sta lavorando a un gioco basato sul cloud in esclusiva Xbox, che magari molti utenti proveranno proprio utilizzando l'handheld Logitech.

"Ricevuto da Phil. Grazie mille", si legge nel post pubblicato dal game designer giapponese e corredato, ovviamente, da una foto del Logitech G Cloud avuto in regalo, con tanto di accenno al bigliettino di accompagnamento con su scritto "Divertiti!"

Che Phil Spencer sia entusiasta del Logitech G Cloud non è certamente un mistero: il CEO di Microsoft Gaming vede in questo dispositivo un primo passo nella direzione di una maggiore espansione di Xbox Game Pass proprio attraverso il cloud, tramite l'uso di macchine dedicate a tale tecnologia.

Dopodiché un eventuale successo dell'handheld per il momento è difficile da pronosticare, visto anche un prezzo di vendita pericolosamente vicino a quello di Steam Deck, un sistema in grado di offrire ben altre feature.