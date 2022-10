Hideo Kojima con il team musicale di Sony PlayStation: riferimento a Death Stranding 2?

Hideo Kojima continua a pubblicare su Twitter varie testimonianze delle sue attività e questa nuova foto scattata con vari membri del team musicale di Sony Interactive Entertainment fa pensare ad alcuni lavori in corso per un titolo PlayStation, che potrebbe essere il vociferato Death Stranding 2.

Ovviamente si va per supposizioni, come spesso accade per quanto riguarda Kojima, ma il riferimento a un lavoro in collaborazione con Sony PlayStation sembra piuttosto palese in questo caso. Come riportato nel tweet, si tratta solo di una foto, ma che ritrae il game designer in compagnia con vari membri del SIE Music Team, come viene definito dall'autore.



Ovviamente non c'è verso di sapere su cosa sia incentrato questo incontro e bisogna anche considerare che Kojima incontra davvero un sacco di gente, dunque non è detto che dietro ci sia un progetto videoludico in corso. Tuttavia, sembra ormai quasi una certezza che ci sia un Death Stranding 2 in sviluppo e che questo sia con ogni probabilità un'esclusiva console PlayStation, dunque il pensiero corre subito a questo.

Di recente, è emerso anche che Kojima aveva in ballo un'esclusiva con Google Stadia, ma il progetto sarebbe stato cancellato da Phil Harrison per il suo essere incentrato su un'esperienza single player, che secondo il responsabile della piattaforma non sarebbe stata particolarmente produttiva.