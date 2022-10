Death Stranding 2 sarà un'esclusiva PlayStation, l'ultima dell'accordo con Sony?

Il noto insider Dusk Golem è intervenuto sulla questione Death Stranding 2, gioco che ultimamente è tornato nelle voci di corridoio, sostenendo che si tratta sicuramente di un'esclusiva PlayStation e forse l'ultima collegata a un accordo siglato tra Kojima Productions e Sony.

La questione escluderebbe l'idea di un Death Stranding 2 proposto in esclusiva a Google Stadia e poi cancellato da Phil Harrison e soci: probabilmente quest'ultimo - sempre che sia esistito - era un altro gioco di Hideo Kojima per il cloud gaming di Google, ma non sarebbe potuto essere il seguito di Death Stranding, in quando questo è sempre stato previsto come un'esclusiva console PlayStation.

Death Stranding 2 sarà dunque sicuramente un'esclusiva console per PS5 (non sappiamo al momento se sia previsto anche su PS4), proprio perché rientrerebbe in un accordo di esclusiva che era stato siglato tra Kojima Productions e Sony.

Questo accordo prevedeva due giochi e, secondo l'insider Dusk Golem, l'ultimo di questi sarebbe proprio Death Stranding 2, attualmente noto internamente con il nome in codice Ocean.

Secondo queste informazioni, l'accordo prevedeva dunque due giochi in esclusiva e terminerebbe dunque con il lancio del nuovo capitolo in sviluppo. L'insider sostiene che le parti devono discutere un eventuale prolungamento dell'accordo o una sua decadenza naturale: se quest'ultima fosse l'opzione scelta, Death Stranding 2 potrebbe essere l'ultimo gioco di Hideo Kojima in esclusiva su PlayStation, salvo ulteriori accordi nuovi, cosa che coinciderebbe anche con il fatto che Kojima Productions sta lavorando a un gioco per PC e Xbox con Xbox Game Studios, come abbiamo visto anche all'Xbox & Bethesda Showcase dello scorso giugno.