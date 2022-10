Nvidia GeForce RTX 4090 supera del 60% l'RTX 3090 Ti in un primo benchmark non ufficiale

Sono emersi i risultati di quello che dovrebbe essere il primo benchmark non ufficiale di Nvidia GeForce RTX 4090, che mostrano un incremento del 60% rispetto alla RTX 3090 Ti nelle performance CUDA, stando a un leak dal Geekbench 5 database.

Si tratterebbe di un risultato che riguarda soprattutto i dati relativi alle performance in rasterizzazione, basata sui CUDA core e senza considerare ray tracing o tirare in ballo il DLSS.

Nvidia GeForce RTX 4090, il primo benchmark non ufficiale di Geekbench 5 sui CUDA

L'Nvidia GeForce RTX 4090 è stata testata insieme a una CPU AMD Ryzen 9 7950X, con 32 GB di RAM DDR5-6000 e, con questa configurazione, ha fatto segnare 417.713 come punteggio CUDA.

Nella stessa situazione, l'RTX 3090 Ti ha raggiunto 260.346 punti e la 3090 è arrivata a 238.123 punti nello stesso benchmark. Si tratterebbe, rispettivamente, di un miglioramento del 60% e del 75% rispetto alle schede della generazione precedente per quanto riguarda questo specifico settore di performance.

Non sappiamo, peraltro, se si trattasse di una Founder's Edition o di una scheda prodotta da terze parti, ma i risultati non dovrebbero cambiare in maniera eccessiva in un caso o nell'altro. Nei giorni scorsi abbiamo visto i primi benchmark 8K ufficiali, tuttavia si aspettava di vedere i risultati delle prove non ufficiali per avere un'idea più chiara della situazione.

Per i vari dettagli, vi rimandiamo allo speciale sulle specifiche di Nvidia RTX 4090 e 4080.