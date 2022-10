Giochi in uscita a ottobre 2022 su PlayStation, Xbox, PC e Switch

Ottobre 2022 si pone senza dubbio come un mese straordinario per quanto concerne i giochi in uscita su PlayStation, Xbox, PC e Switch. Arrivano infatti titoli di peso come Call of Duty: Modern Warfare 2 e Overwatch 2 (sebbene quest'ultimo in accesso anticipato), Bayonetta 3 e Mario + Rabbids: Sparks of Hope, A Plague Tale: Requiem e Dragon Ball: The Breakers.

Tantissime le riedizioni, in particolare su PC, con il debutto delle esclusive PlayStation Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri e Sackboy: Una Grande Avventura, ma anche Resident Evil Village in versione cloud su Switch, grande protagonista con le conversioni di NieR: Automata e No Man's Sky. E ancora Triangle Strategy, No More Heroes 3, Persona 5 Royale su Xbox Game Pass e Mount & Blade 2: Bannerlord che arriva su console: scusate se è poco.