Legacy of Kain tornerà? Crystal Dynamics chiede ai giocatori con un sondaggio

Crystal Dynamics ed Embracer Group non hanno fatto mistero della volontà di sfruttare, nel prossimo futuro, il ricco repertorio di proprietà intellettuali del team e tra queste c'è Legacy of Kain, protagonista di un sondaggio che potrebbe essere visto come un test per il possibile ritorno della serie.

Il sondaggio si trova a questo indirizzo e chiunque può parteciparvi: protagonista assoluto è proprio Legacy of Kain, serie di action RPG ad ambientazione vampiresca che manca dalle scene ormai da molti anni ma è rimasto nel cuore degli appassionati.

Soul Reaver è una delle derivazioni più apprezzate di Legacy of Kain

È anche uno dei principali indiziati a tornare, tra le varie IP di Crystal Dynamics che sono state acquisite in blocco con il team da parte di Embracer Group.

Le domande riguardano le caratteristiche più apprezzate della serie, i gusti degli utenti sull'ambientazione a base di vampiri, l'eventuale preferenza tra reboot, remake o seguiti e quale genere potrebbe essere il preferito per un nuovo gioco di Legacy of Kain.

Ovviamente si tratta solo di un'indagine conoscitiva da parte di Crystal Dynamics ed Embracer Group, ma con il distacco da Square Enix e l'acquisizione da parte della nuova compagnia sembra esserci una possibilità concreta che la serie possa tornare in qualche forma e questo sondaggio pare proprio fornire un'ulteriore prova a supporto di questa idea. D'altra parte, Embracer Group ha affermato chiaramente di voler puntare su seguiti, remake e nuovi giochi basati sui franchise storici.