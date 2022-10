Astral Ascent, il provato dell'aggiornamento The Coral Archipelago

Vi abbiamo raccontato di come la versione in accesso anticipato di Astral Ascent ci avesse colpito quando abbiamo avuto modo di provarla per diverse ore. Il processo che porterà questo particolare roguelike al debutto in versione definitiva è ancora lungo, ma oggi siamo qui per raccontarvi di come questo processo si sia accorciato di un ulteriore passo. The Coral Archipelago è, infatti, il primo grande update che aggiunge diverse novità al gioco e lancia ufficialmente il supporto massivo post lancio (ci dovrebbero essere ancora due grossi aggiornamenti prima della pubblicazione definitiva). Vi raccontiamo dunque i dettagli nel nostro provato dell'aggiornamento The Coral Archipelago di Astral Ascent.

Octave il pistolero Astral Ascent: l'arcipelago La prima grande novità di questa aggiunta di contenuti è sicuramente il nuovo personaggio: Octave. I giocatori di Astral Ascent hanno già potuto fare la conoscenza del giovane pistolero, dato che il suo modello era già inserito all'interno dell'hub di gioco. Ora, però, potremo aiutare Octave a vendicare sua madre. Senza troppi spoiler, la trama di Octave è sicuramente molto interessante e andare a scavare nei ricordi del giovane sarà un bel tuffo nella capacità di scrittura mostrata da Hibernian Workshop. Quello che però è interessante è il gameplay di Octave. Un personaggio totalmente a distanza che sfrutta l'evocazione di due pistole eteree per colpire gli avversari. La sua particolarità, però, è la possibilità di infliggere danni ingenti se i colpi di pistola sono esplosi in combattimento ravvicinato, col rischio però di esporsi molto. Octave non ha colpi base velocissimi e dunque la scelta di un combattimento a lunga distanza sembrerebbe la scelta più saggia, le sue variabili però permettono un maggiore focus sullo rapporto tra rischio e ricompensa. Abbiamo trovato il suo modo di essere utilizzato davvero soddisfacente e in grado di offrire numerose variabili al già nutrito e corposo sistema di combattimento. Un altro elemento da non sottovalutare è il fatto che Octave porta con sé ben 11 nuove abilità da utilizzare in battaglia. Già in sede di primo provato, abbiamo sottolineato come la grande varietà di Aure a disposizione degli utenti rendevano il gameplay di Astral Ascent uno dei più stimolanti in circolazione nel suo genere di appartenenza, a maggior ragione adesso con questo aggiornamento, ci siamo trovati davanti a una pletora di possibilità che rendono ogni loop differente con la quasi totale assenza di ripetitività in termini di combinazioni di poteri ritrovati.

Arcipelago e Segni Zodiacali Astral Ascent: La stanza del Sole Le due altre grandi novità risiedono nel nuovo mondo e nei nuovi segni zodiacali. Per quanto riguarda gli ultimi, le introduzioni sono due all'interno di quella che è la schiera dei guardiani della prigione celeste, ovvero il segno dei Pesci e dello Scorpione. Questi due nuovi scontri risultano davvero incredibili. Come ogni "boss" zodiacale, la maniacalità nella cura e nell'originalità dei combattimenti è davvero lodevole così come le cinematiche di incontro di questi nemici. Discorso diverso per il nuovo mondo. L'arcipelago è un luogo marino che porta con sé diversi nuovi nemici e che, sebbene a livello artistico continua a soddisfare per qualità dei fondali e originalità delle creature, ci lascia un po' delusi per le possibilità sprecate a livello di creatività sul level design. Il pattern di creazione degli ambienti, sebbene cambi per genere di ostacoli (acqua che sostituisce fuoco o piante), rimane il medesimo dei mondi precedenti e offre poca sfida in meri termini di esplorazione. Astral Ascent: la stanza della Luna Apprezzabili sono invece le nuove stanze che l'arcipelago ha introdotto, su tutte quelle del Sole e della Luna, ma dovrete scoprire voi la loro importanza. Aumentare la varietà di scelta delle stanze da percorrere per arrivare alla fine del loop era una cosa di cui si sentiva il bisogno, così come la possibilità di evocare degli NPC per aiutarci. Questo non solo aumenta le variabili del gameplay, ma offre tutto un maggiore valore narrativo, dato che questi alleati sono poi alcune delle figure con cui parliamo nell'hub di gioco.

Aggiunte di contorno Astral Ascent: il Void Restano poi da elencare tutta una serie di novità che di certo sono meno altisonanti di quelle sopra citate, ma che hanno comunque una discreta importanza in diversi ambiti sia di gioco che di qualità della vita. Parliamo infatti dell'integrazione con i salvataggi in cloud, in modo da non perdere comunque i vostri progressi in numerose situazioni spiacevoli o impreviste. Anche l'introduzione di nuove tipologie di ritratti animati è una novità minore che però aumenta il valore artistico di un gioco che vuole continuare ad avere una forte personalità. Infine il nuovo sistema di sinergie tra le Auree è chiaramente un valore aggiunto, ma è automatico dal momento che 11 nuovi incantamenti sono stati aggiunti al parco abilità del gioco. Da segnalare anche la presenza di alcuni nuovi mid-boss all'interno del Void, davvero difficili e ricchi di sfida.

The Coral Archipelago è un aggiornamento ricco di sostanza e dimostra come Hibernian Workshop stia davvero puntando a un supporto massivo in vista del rilascio su PC e console della versione definitiva nel 2023. Octave amplifica le possibilità di gameplay, così come le undici nuove abilità aumentano la stratificazione e la varietà di combinazioni possibili ad ogni partita. Le piccole implementazioni invece, sostengono una qualità della vita in gioco decisamente ottimale.