L'autunno è appena iniziato ma si sta già impegnando parecchio per farci stare in casa, visto il tempo uggioso che ha già portato su tutto il paese, cosa che cade perfettamente a fagiolo per poter portare avanti la nostra attività preferita: dunque, cosa giocherete questo weekend?

La settimana ha portato alcune nuove uscite molto interessante, ma il backlog accumulato in questo mese potrebbe essere già schiacciante, dunque le scelte sicuramente non mancano. Parlando delle ultime uscite, tra quelle di maggior rilievo c'è sicuramente Grounded su PC e Xbox, che ha raggiunto finalmente la versione completa 1.0, disponibile da questa settimana su Xbox Game Pass.

Come riferito nella nostra recensione di Grounded, l'esperimento survival portato avanti da un piccolo team all'interno di Obsidian si è rivelato un successo vero e proprio, con la forma completa che ha restituito infine un videogioco completo e originale, partito da un concept geniale e ben sviluppato, dopo circa due anni di accesso anticipato.

In questi giorni è arrivato anche Pathfinder: Wrath of the Righteous su console, rappresentando probabilmente una delle scelte migliori che è possibile fare al momento per chi cerca un gioco di ruolo classico e profondo.

Basato sul celebre sistema Pathfinder, Owlcat Games ha confezionato un altro ottimo adattamento del gioco di ruolo carta e penna, per quanto sia possibile trasporre il complesso sistema in una forma digitale, dunque una scelta obbligata per gli appassionati.

Tra le altre novità segnaliamo poi Valkyrie Elysium, che segna il ritorno della serie Square Enix con uno spin-off che ha poco a che fare con il franchise Profile e propone una digressione in ambito molto più action. Il risultato è particolare, con un buon combat system ma poco altro. Moonscars è l'altra introduzione che gli amanti di action dovrebbero tenere in considerazione, con il suo ibrido tra metroidvania e soulslike in stile dark, che potete conoscere meglio nella recensione dedicata, mentre su PlayStation arriva finalmente anche Tunic, altro gioco da non lasciarsi scappare.

Tutto questo senza considerare le grandi uscite già emerse nei giorni scorsi, in particolare Return to Monkey Island che ancora campeggia tra i must have del mese (e dell'anno, per non dire di più), oltre a The DioField Chronicles, Deathloop su Xbox e varie altre novità viste nei giorni scorsi. Alla luce di tutto questo, le scelte certo non mancano, sta a voi decidere cosa giocare questo weekend.