Pako Highway, la recensione di un racing mobile in stile vintage

Il recupero delle forme più classiche del racing game è diventato una sorta di trend per i giochi mobile, riuscendo spesso in soluzioni di gioco perfette per la fruizione su queste piattaforme, come dimostra anche questa recensione di Pako Highway. La serie Pako si è specializzata in una variante più impostata sugli inseguimenti e le corse nel traffico cittadino, ma con questo Highway si recupera un po' la struttura standard del gioco di guida a checkpoint, con alcune derivazioni che ricordano anche la storica serie Burnout.

Difficile non pensare al compianto gioco di Criterion quando ci si trova a dover sfiorare le auto e correre più pericolosamente possibile per accumulare boost, o quando nel pieno della velocità ci troviamo a schiantare gli avversari in veri e propri takedown, sebbene velocizzati e semplificati come si conviene a un titolo che punta a un intrattenimento decisamente più immediato.

Il meccanismo funziona molto bene, soprattutto perché richiede controlli semplici e poco articolati, che possono associarsi perfettamente al touch screen dei dispositivi mobile. Si tratta di un recupero dello stile più classico del racing arcade tipo OutRun, ormai desueto sulle piattaforme da gioco standard ma che sembra aver trovato un'altra giovinezza sugli smartphone, come dimostra anche la nota serie Horizon Chase, per menzionare uno dei casi più noti. Dopo aver messo in scena corse e inseguimenti in ambienti 3D pieni nei capitoli precedenti, è tempo di tornare alla buona vecchia inquadratura da dietro l'auto in questo Pako Highway, che potrebbe essere il gioco più curato e riuscito del franchise di Tree Men Games, pur essendo forse quello più distante dalla struttura vista nei tre capitoli principali.