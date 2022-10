Activision Blizzard: il CCO Frances Townsend lascia il ruolo, dopo le polemiche

Il Chief Compliance Officer di Activision Blizzard, Frances Townsend, ha deciso di lasciare il suo ruolo nella compagnia, rimanendo comunque a disposizione come consulente per il consiglio d'amministrazione, anche in seguito alle numerose polemiche che l'hanno investita negli ultimi mesi.

Secondo quanto riferito da Bloomberg, Townsend avrebbe deciso di abbandonare il suo ruolo all'interno di Activision Blizzard prima dell'eventuale conclusione dell'accordo di acquisizione da parte di Microsoft, che è attualmente al vaglio degli organi di controllo sull'antitrust.

Frances Townsend, ex-CCO di Activision Blizzard

Townsend è stata tra le figure più criticate nel recente scandalo su abusi, sessismo e condotte scorrette all'interno di Activision Blizzard, accusata di aver coperto i casi emersi nella compagnia e le testimonianze a carico dei responsabili.

Townsend ha giudicato "distorte" e "false" le accuse mosse contro Activision Blizzard dai dipendenti che hanno portato avanti la causa legale, ovviamente chiamata in causa direttamente essendo nel ruolo di responsabile di conformità alle leggi vigenti delle pratiche aziendali, in qualità di CCO.

In generale, ha mantenuto una posizione piuttosto ambigua sulla situazione, anche dopo aver lasciato il ruolo di executive sponsor dello Women's Network delle dipendenti di Activision Blizzard, almeno secondo diverse testimonianze.

"Fran ha fatto davvero un lavoro eccezionale - a dire il vero quattro lavori - con responsabilità continuamente crescenti e un'etica di lavoro esemplare", ha detto Bobby Kotick sulla Townsend, alla notizia dell'abbandono del ruolo di CCO. Il suo posto verrà preso da Jen Brewer, senior vice president della divisione ethic and compliance, insieme a Luci Altman, senior vice president della governance corporativa.

Nel frattempo, proprio ieri è emerso che l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft ha iniziato ufficialmente il proprio iter di revisione da parte della Commissione Europea.