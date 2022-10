Xbox: svelato il nome di Project Belfry, il gioco esclusivo del team di Banner Saga?

Project Belfry è uno dei molti nomi in codice utilizzati per identificare vari giochi in sviluppo presso Xbox Game Studios e collaboratori, in questo caso il nuovo gioco di Stoic Studio, autore dell'ottima serie The Banner Saga, che potrebbe avere un nome vero e proprio.

Secondo quanto riferito da Jez Corden di Windows Central, sempre molto vicino agli ambienti Xbox, questo misterioso gioco dovrebbe chiamarsi The Wandering Tower, anche se chiaramente non c'è alcuna certezza sulla questione.

The Banner Saga è caratterizzato da uno stile 2D che potrebbe essere ripreso nel nuovo gioco

Jez Corden l'ha riferito all'interno del noto podcast The Xbox Two, andato in scena nelle ore scorse.

Secondo quanto riferito da Corden, The Wandering Tower dovrebbe essere il nome definitivo del gioco di Stoic e dovrebbe trattarsi di un titolo in 2D a scorrimento laterale con ambientazione fantastica, probabilmente vicino allo stile adottato già per The Banner Saga.

Il fatto che il progetto abbia un nome ufficiale dice ancora poco sul suo stato di sviluppo, considerando che ancora non è emerso assolutamente nulla da questo progetto, ma potremmo essere più vicini a una sua presentazione ufficiale in qualche forma. Tra i prossimi appuntamenti possibili ci sono ovviamente i The Game Awards 2022, fissati per l'8 dicembre 2022, dunque terremo eventualmente d'occhio la questione.

In effetti, lo scorso maggio sempre da Jez Corden era emerso che Project Belfry sarebbe stato svelato a breve, ma da allora non ci sono stati altri aggiornamenti sulla questione.