The Game Awards 2022, ecco la prima novità: è Skylight, dagli autori di Battle Chasers

Emerge la prima novità assoluta che verrà presentata ai The Game Awards 2022: si tratta del nuovo gioco di Airship Syndicate, autori di Battle Chasers: Nightwar, chiamata al momento Skylight, in attesa di un annuncio più preciso.

Tra i "world reveal" previsti, come da tradizione, all'interno dello show di Geoff Keighley che andrà in onda a dicembre, possiamo dunque aspettarci la prima presentazione in assoluto di Skylight, il cui nome in codice, a quanto pare, corrisponde anche a quello della maggiore città che si trova nel mondo di gioco.



Non ci sono altri dettagli al riguardo, ma guardando l'illustrazione diffusa dal team sembra trattarsi di un titolo caratterizzato da un'ambientazione fantasy con uno stile piuttosto particolare, per certi versi non molto distante dal precedente Battle Chasers: Nightwar ma con un tono differente. Pare inoltre che si basi su un mondo online, cosa che fa pensare a innesti in stile MMORPG, oppure qualcosa di più vicino a Warframe, come pare sia stato indicato anche dagli sviluppatori.

Il team Airship Syndicate è stato formato nel 2014 da vari ex-membri di Vigil Studios, il team responsabile della serie Darksiders, alla chiusura imposta dalla bancarotta di THQ. Ricordiamo che i The Game Awards 2022 si terranno l'8 dicembre 2022 e verranno ovviamente seguiti con molta attenzione su queste pagine.