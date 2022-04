Astral Ascent, il provato della versione in accesso anticipato

Il genere dei rogue like ha vissuto un eccesso di esposizione mediatica negli ultimi anni grazie al successo di numerosi esponenti del genere, due su tutti: Hades e Returnal . Nel tempo dunque, la pletora di contendenti al trono di "successore" del genere, è stata decisamente nutrita. Spesso la caduta è stata fatale per questi giochi; non è sempre stato così però, e in uno specifico caso, c'è stata una scintilla magica fin dal rilascio della demo nello Steam Game Festival dello scorso anno. Stiamo parlando di Astral Ascent, un peculiare roguelike di cui abbiamo provato la versione in accesso anticipato debuttante il 12 aprile.

Una volta compreso ciò ed effettuato il tutorial contestuale che spiega meccaniche base e hub di gioco, sarà il continuare a provare a scappare dalla prigione che vi permetterà di comprendere al meglio tutte le meccaniche. Nel nostro test, trovare ricordi nelle mappe, parlare con NPC ed esplorare anche narrativamente l'opera ci ha fornito un quadro generale del lavoro svolto da Hibernian Workshop che è decisamente sopra la media. Mistero e astrologia si fondono in un mix molto intrigante. Peraltro, anche gli NPC sono tutti decisamente ben tratteggiati, con le loro peculiarità sia caratteriali sia artistiche, rendendo molto piacevoli anche le conversazioni come intermezzo nell'azione.

La narrativa in Astral Ascent è centrale, importante e affascinante, ma implicita. Al giocatore viene fornita una generale premessa delle vicende, poi però starà a lui decidere se concentrarsi nella lettura di testi e nell'ascolto di dialoghi secondari per approfondire questo aspetto. In linea generale comunque, impersonare uno dei 4 personaggi giocabili (per ora solo 2 disponibili) significa interpretare un prigioniero di una Prigione Celeste in cerca di una fuga disperata verso la libertà, dato che i motivi di questa prigionia non sono noti. Per scappare però si dovranno affrontare i carcerieri, ovvero gli "avatar" delle costellazioni: guerrieri assetati di vittoria in grado di spazzare via anche il più forte dei combattenti.

Frenesia senza tregua

Astral Ascent: una delle location

Il cuore pulsante di Astral Ascent è sicuramente il gameplay. Stiamo parlando di un action platformer in 2D davvero molto ispirato, che non reinventa il genere di appartenenza, ma sfrutta al massimo tutte le meccaniche e le trovate di design che rendono godibili i roguelike. Le peculiarità risiedono nella scelta di rimuovere l'equipaggiamento e d'incentrare tutto sulle abilità. Ogni personaggio (due attualmente giocabili e due che arriveranno con i futuri update) ha il suo stile di gioco e le sue skill che andranno eseguite con la pressione del tasto Y.

Queste abilità sono inserite in un mini loop di 4 skill che si alternano tra di loro. Per poterle usare però, sarà necessario avere sempre piena la barra del mana dato che ogni mossa avrà un costo. Per ricaricare il mana, sarà fondamentale utilizzare e mandare a segno i colpi normali con la pressione del tasto X. Anche in questo caso, l'importante sarà creare un circolo equilibrato tra colpi base e abilità per tenere sempre carico il mana e riuscire a massimizzare i danni.

Completano il gameplay: il salto (doppio, ma anche triplo), una schivata, la possibilità di usare delle abilità particolari come lo scudo sul dorsale inferiore sinistro e i cristalli curativi che, una volta ottenuti, saranno ottenibili grazie al dorsale inferiore destro.

Astral Ascent in versione Early Access vi permetterà di sfruttare questo gameplay attraverso quattro mondi e contro quattro boss Zodiacali. In ogni mondo per arrivare al boss dovrete affrontare diverse stanze: quali scegliere e il percorso da fare lo deciderete voi. Potrete affrontare stanze esplorative in cui i puzzle da risolvere saranno incentrati sul platforming, altre di combattimento, negozi, stanze curative oppure speciali e via discorrendo. Ogni nuova stanza è una scoperta per il giocatore e non vi rovineremo qui l'esperienza raccontandovi tutto, ma sappiate che tante sorprese vi attendono. Quello che però vi raccontiamo è come le abilità trovate come ricompensa alla fine di specifiche stanze siano davvero soddisfacenti.

Astral Ascent: il combattimento

Il gameplay di Astal Ascent si esalta grazie al design e alla bellezza di questi attacchi. La possibilità poi d'inserire modificatori di effetti e bonus, aumenta anche la pianificazioni di una vera e propria "build" per la rottura del loop. Ogni tentativo sarà unico, ogni approccio anche e le ricompense saranno molto soddisfacenti. I personaggi aumentano di livello, sbloccano bonus da NPC e la quantità di contenuti è disarmante in termini di possibilità. Esiste anche una personalizzazione dei colori del personaggio. Dato che si tratta di un gioco in pixel art, non vedrete degli effetti straordinari, ma è comunque una gradita aggiunta.

Parlando di livello tecnico, Astral Ascent offre una pixel art molto piacevole alla vista, che non eccelle nei modelli dei personaggi e che predilige un lavoro più accurato sui fondali e sugli scenari. I mondi di gioco e i nemici sono davvero ispirati a livello artistico e di design, così come le key art di NPC e degli antagonisti Zodiacali. Un elogio particolare anche al sound design e alla musica che davvero si presentano in maniera importante nelle cuffie dei giocatori, sostenendo l'azione in maniera originale ed efficace.