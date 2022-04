LEGO Builder’s Journey in arrivo su PS5 e PS4? Possibile data di uscita dal PlayStation Store

LEGO Builder's Journey, il puzzle game incentrato sui LEGO, a quanto pare è in dirittura d'arrivo anche su PS5 e PS4 tra pochissimi giorni. Sul PlayStation Store è infatti apparsa la pagina relativa al gioco, con tanto di data di uscita fissata a martedì 19 aprile 2022.

La pagina di LEGO Builder's Journey del PlayStation Store include un'immagine di copertina e una descrizione ufficiale del gioco, con tanto di citazioni della stampa. Insomma, è fin troppo dettagliata per trattarsi semplicemente di un errore e dunque il gioco salvo sgradite sorprese effettivamente arriverà anche su PS5 e PS4.

Invece suggeriamo maggiore cautela per la data di uscita: il PS Store segnala le 12:00 italiane del 19 aprile, dunque tra solo due giorni, il che è alquanto sospetto considerando che al momento non c'è stato ancora nessun annuncio ufficiale in merito. Potrebbe trattarsi quindi di una data "segnaposto" in attesa di comunicazioni da parte di LEGO.

LEGO Builder's Journey su PlayStation Store

LEGO Builder's Journey è un particolare puzzle game incentrato sul Lego, che mette in scena le avventure di un padre e un figlio, accompagnando quest'ultimo alla scoperta dei segreti della costruzione con i mattoncini Lego. Nel gioco dovremo risolvere vari enigmi e puzzle costruiti all'interno di diorami fatti con i LEGO, utilizzando dunque i mattoncini per trovare la soluzione, costruendo ad esempio strutture e percorsi. Se volete saperne di più, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di LEGO Builder's Journey.

LEGO Builder's Journey è disponibile attualmente per PC, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, iOS e macOS, dunque all'appello mancano giusto le versioni PS4 e PS5, che a questo punto dovrebbero arrivare a breve.