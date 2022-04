Pokémon Scarlatto e Violetto: nuove informazioni potrebbero arrivare la prossima settimana

The Pokémon Company potrebbe svelare nuove informazioni su Pokémon Violetto e Scarlatto e i mostriciattoli di nona generazione la prossima settimana, stando a quanto suggerito dal palinsesto dello show televisivo giapponese PokéDoko 4.

Il sito di TV Tokyo televisivo infatti riporta che il prossimo appuntamento del programma, fissato per domenica 24 aprile, condividerà "le ultime informazioni sui giochi Pokémon". Tuttavia c'è da dire che il proclama è abbastanza vago e dunque non è chiaro se i dettagli di cui si parlerà saranno del tutto inediti o se saranno strettamente legati a Pokémon Scarlatto e Violetto.

Pocketmonsters.net fa notare che da anni ormai gli show televisivi simili non condividono informazioni inedite, con The Pokèmon Company che nel tempo ha preferito diffondere i propri annunci tramite social, comunicati stampa e così via.

Più probabile, invece, che la puntata di PokéDoko 4 riepilogherà possibili nuove informazioni ufficiali su Pokémon Scarlatto e Violetto in arrivo nel corso della prossima settimana prima della messa in onda dello show. In fondo, i due giochi di nona generazione sono stati annunciati ormai quasi due mesi fa, dunque i tempi potrebbero essere maturi per nuovi dettagli, immagini o trailer da The Pokémon Company.

Pokémon Scarlatto e Violetto saranno disponibili in esclusiva per Nintendo Switch entro la fine del 2022. Stando alle informazioni condivise da Nintendo il mese scorso, i due giochi saranno open world e non avranno caricamenti tra città e aree selvagge.