Square Enix punta ai giochi play-to-earn con blockchain, ribadisce il presidente Matsuda

In un'intervista pubblicata da Yahoo Japan, Yosuke Matsuda, presidente di Square Enix, ha affermato che concentrarsi solo sui giochi tradizionali potrebbe "non bastare" per il futuro della compagnia e ha ribadito l'intenzione di realizzare giochi play-to-earn basati su blockchain.

"In futuro, ci piacerebbe provare a realizzare "contenuti di gioco autonomi"", ha detto Matsuda a Yahoo Japan. "Finora, nella maggior parte dei giochi, abbiamo fornito contenuti con prodotti finiti e gli utenti si sono limitati semplicemente a giocare quei contenuti. Tuttavia, c'è un certo numero di giocatori nel mondo che vogliono contribuire a rendere i titoli più interessanti, creando nuove modalità di gioco e ambientazioni. In futuro, vogliamo utilizzare le capacità di queste persone per creare giochi che si evolveranno continuamente."

Yosuke Matsuda, il presidente di Square Enix

Per raggiungere questo obiettivo dunque il presidente di Square Enix spiega che è necessario dare agli utenti un incentivo che li spinga a realizzare nuovi contenuti, oltre che per il semplice divertimento, e qui entrano in gioco i sistemi play-to-earn e le blockchain.

"Se, invece di fare affidamento sulla buona volontà, possiamo anche fornire incentivi a coloro che contribuiscono allo sviluppo utilizzando tecnologie come la blockchain, esiste la possibilità che dalle idee degli utenti possano arrivare contenuti innovativi e interessanti."

Non è la prima volta che Matsuda si mostra favorevole a giochi basati su blockchain. Nel suo ultimo discorso di fine anno il presidente di Square Enix infatti ha parlato di come NFT e metaversi diventeranno molto diffusi nell'industria videoludica e che di conseguenza la compagnia ha intenzione di investire in intelligenza artificiale, cloud e giochi basati su blockchain capaci di sostenersi in maniera autonoma. Le parole di Matsuda sono state criticate da un buon numero di giocatori, ma al contrario sono state apprezzate dalla borsa, dato che le azioni di Square Enix da lì a poco erano salite dell'8%.