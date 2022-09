Stadia avrebbe cancellato un gioco esclusivo di Kojima perché i single player non vendono

Secondo un nuovo report di 9to5Google, Kojima aveva proposto a Google di produrre un gioco esclusivo per Stadia. Il tutto però è stato cancellato perché i single player non avevano mercato, secondo Google.

Secondo quanto indicato, questo nuovo gioco di Kojima Productions sarebbe stato un single player (totalmente, a differenza di Death Stranding che propone meccaniche asincrone online) e pare proprio che questo fosse il problema: Stadia riteneva che non ci fosse più mercato per i giochi single player e ha quindi bloccato il progetto.

Secondo le fonti, inizialmente Stadia aveva approvato il progetto e Kojima aveva dato il via alle fasi iniziali di sviluppo. Poco dopo che i primi prototipi furono mostrati, a metà 2020, Google ha però deciso di scartare il progetto. La decisione finale del blocco dei lavori pare sia stata presa da Phil Harrison.

Kojima e Mikkelsen

Secondo precedenti report, il gioco di Kojima per Stadia sarebbe stato un gioco episodico horror. Veniva affermato che Kojima stesso era molto interessato all'idea di lavorare con le potenzialità del cloud.

I lavori di questa potenziale esclusiva erano iniziati a fine 2019, quindi probabilmente il gioco non sarebbe stato pronto prima della chiusura di Stadia.

Un progetto di Kojima per Stadia è stato al centro dei rumor per lungo tempo e, a logica, è possibile che si tratti del rumoreggiato Overdose in sviluppo in collaborazione con Microsoft.

